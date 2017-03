ANGELA ORTU / Si è trattato di suicidio? Le parole del vigile che ha trovato il corpo (Pomeriggio 5, 2 marzo)

ANGELA ORTU, SI È SUICIDATA? IL COLLEGAMENTO DAL LUOGO DEL RITROVAMENTO (POMERIGGIO 5, OGGI 2 MARZO 2017) - E' avvenuto ieri pomeriggio il drammatico ritrovamento del corpo senza vita di Angela Ortu, la donna 46enne scomparsa in Sardegna, precisamente da Li Punti, lo scorso sabato. Un mistero che si è concluso in modo drammatico, dunque, e sul quale ora occorrerà fare maggiore luce al fine di comprendere cosa ci sia dietro la morte della donna. Stando a Today.it, che riprende La Nuova Sardegna, al momento l'ipotesi maggiormente battuta è quella del suicidio ma non si esclude alcuna pista. Angela Ortu è stata trovata nel primo pomeriggio di mercoledì dai vigili del fuoco. Accanto al suo cadavere sono state trovante due scatole di farmaci veterinari contro l'epilessia ed una bottiglietta d'acqua che lascerebbero pensare ad un gesto drammatico. A fugare ogni dubbi, sarà comunque l'autopsia, i cui risultati sulle vere cause del decesso saranno rese note nei prossimi giorni. Le prime immagini delle operazioni di ricerca che si sono concluse con il ritrovamento del corpo di Angela Ortu, erano state trasmesse ieri in diretta tv dal programma Pomeriggio 5, condotto su Canale 5 da Barbara d'Urso e che anche oggi tornerà ad aggiornare i telespettatori con le ultime novità. Il programma sarà in collegamento con il luogo nei pressi del ritrovamento del corpo della donna 46enne sarda. Davvero si è trattato di suicidio? E soprattutto, come e dove sono avvenute le operazioni di ritrovamento del cadavere? Ascolteremo a tal proposito la testimonianza del vigile del fuoco che ha ritrovato il corpo di Angela Ortu, con nuovi aggiornamenti sul misterioso caso.

