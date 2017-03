AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente mortale in A13 (ultime notizie, oggi 2 marzo 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 2 MARZO 2017). INCIDENTE MORTALE SULL'A13 - Purtroppo è ora di tornare a parlare delle autostrade italiane sulle prime pagine della cronaca. Questo perchè ieri durante l'ora di pranzo c'è stato un incidente mortale sull'A13 all'altezza del nodo di Bologna in direzione Padova come riportato da Il Resto del Carlino nella sua versione online. In un bruttissimo tamponamento ad alta velocità ha perso la vita un uomo di sessantotto anni che faceva l'agente di commercio ed era residente a Fabriano in provincia di Ancona. Questi era alla guida di una Fiat Multipla ed è andato ad impattare contro un tir ribaltandosi. Sul luogo dell'incidente è arrivata la polizia stradale di Altedo oltre ovviamente a un'ambulanza che però non ha potuto far altro che constatare il decesso. Erano presenti anche i vigili del fuoco. Staremo a vedere se nella giornata arriveranno altre notizie sul signore che purtroppo ha perso la vita. L'autista dell'autocarro non ha riportato fortunatamente ferite gravi almeno da quelle che sono le ultime notizie.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 2 MARZO 2017). CANTIERI NELLA NOTTE, PROBLEMI NELLE PRIME ORE DEL MATTINO? - Come ogni sera saranno diversi i cantieri operativi durante la notte nelle autostrade italiane come racconta il sito istituzionale Autostrade.it. Si parte dall'A7 Milano-Serravalle-Genova al km 131.7 dove rimarrè chiuso fino alle ore quattro il tratto tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia. I problemi più grandi si avranno poi sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia dove al km 2.3 in entrambe le direzioni, Ventimiglia e Genova, rimarrà chiuso il tratto tra il bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto e al contrario dall'altra parte Genova Voltri e Genova Aeroporto entrambi fino alle ore sei. Sull'autostrada A4 Torino-Brescia al km 129.8 direzione Trieste rimarrà chiusa fino alle ore cinque l'uscita di Cormano. Ovviamente in tutti i casi lavoreranno con attenzione gli addetti ai cantieri per evitare problemi a chi si muoverà nelle prime ore del mattino per andare a lavorare. Non dovrebbero dunque esserci dei grandi problemi.

