BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO OGGI, ULTIME NOTIZIE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, ORARI E LIMITAZIONI (2 MARZO 2017) - Blocco del traffico auto a Torino oggi, giovedì 2 marzo 2017: divieto di circolazione per i veicoli privati Diesel Euro 0, 1, e 2 e Benzina, gpl e metano Euro 0. Lo ha annunciato il Comune, che ha confermato ed esteso dunque ad oggi il protocollo previsto per l'emergenza smog. Di conseguenza i veicoli adibiti al trasporto di persone non potranno circolare dalle 8 alle 19. Blocco del traffico anche per le auto adibite al trasporto di merci, ma con orari differenti: dalle 8.30 alle 14, si riprende poi alle 16 con il divieto di circolazione valido fino alle 19. La situazione sembrava migliorata a Torino dopo lo stop della scorsa settimana, ma dopo la ripresa della regolare circolazione nel capoluogo piemontese il livello di Pm10 è tornato a salire pericolosamente, costringendo il Comune ad estendere il provvedimento di blocco del traffico auto, valido anche ieri. Domenica 5 marzo, invece, è prevista la domenica ecologica.

BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO OGGI, ULTIME NOTIZIE: ANNUNCIATA DOMENICA ECOLOGICA (2 MARZO 2017) - Il blocco del traffico auto a Torino è previsto anche il 5 marzo: si tratta della prima delle due domeniche ecologiche pianificate dal Comune. Divieto di circolazione su tutto il territorio comunale dalle ore 10 alle 18. L'obiettivo è di sensibilizzare la cittadinanza al problema dell'emergenza smog, invitandola a cambiare con urgenza il proprio stile di vita con azioni volte alla promozione del diritto alla salute individuale e del bene comune. Il Comune di Torino in occasione del nuovo blocco traffico ha previsto per l'intera giornata il potenziamento del servizio dei mezzi pubblici, quindi il passaggio di bus e tram sarà più frequente. La metropolitana, ad esempio, sarà attiva dalle 5.30 all'1 e i treni verranno incrementati tra le 10 e le 19. Saranno utilizzati tram anche sulle linee che normalmente sono gestite con autobus. «La domenica ecologica consentirà ai cittadini di riappropriarsi per un giorno delle vie della Città» il commento dell'assessora alle Politiche per l'Ambiente, Stefania Giannuzzi.

