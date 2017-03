FINE-VITA/ Non è democratico ma pilatesco quello Stato che lascia suicidare chi è nel disagio

C'è molto di terrificante e di antidemocratico nella corsa all'individualismo che percorre l'Europa. Tutte le scelte politiche da prima pagina nel vecchio continente vanno nel senso di soddisfare scelte individuali: dalla liberalizzazione del gioco d'azzardo alle leggi sulle convivenze o sul fine-vita. Ed è significativo questo cambio di rotta in 50 anni, da uno stato centralista cui facevano resistenza gli organi intermedi (famiglia, partiti) ad uno stato transnazionale, cioè imprecisato come entità, che non trova nessuna resistenza nel popolo cui elargisce scorciatoie ai gravi problemi — invece di prevenirli — e in cui famiglia e partiti sono stati svuotati di significato, tanto da sgretolarsi fragili e contumaci. La prevenzione la si potrebbe fare rendendo la gente responsabile e virtuosa, ma un popolo cosciente sarebbe un impedimento allo stato impalpabile e transnazionale che vuole soppiantare la democrazia popolare, la repubblica "basata sul lavoro", per cui assistiamo all'esplodere di leggi basate sul bisogno individuale e al crollo di quelle basate sul bisogno sociale.

E il paradosso è che la politica non previene più il disagio; semplicemente lo asseconda. Lo vediamo con i recenti casi di suicidio assistito in Svizzera, e con la messa in primo piano nel dibattito parlamentare delle leggi sul fine-vita. Con il paradosso ulteriore che tanti si danno da fare per prevenire i suicidi, ma se il suicidio diventa un diritto, con quale forza morale si tenterà di dissuadere chi vuol farla finita? O si arriverà a denunciare chi interrompe un atto suicidario che non ha ottenuto l'autorizzazione statale? L'American Journal of Public Health di questo mese mostra che il tasso di suicidi in California è aumentato del 12,5% negli ultimi 10 anni. E questo è l'ultimo dato di un trend esteso a tutti i Paesi industrializzati. Cosa fa lo Stato? Legalizza il suicidio: in certi casi, a certe condizioni, ma certo non fa prevenzione; e questa è la cosa grave. In Slovacchia si è avuto un incremento di suicidi dal 2007, con la crisi economica dopo un periodo di stabilizzazione di questo fenomeno, secondo l'ufficio di statistica della repubblica Slovacca, e anche questo è un dato significativo che mostra che il suicidio è di chi subisce un attentato al proprio io, di persone fragili e non aiutate, come conferma uno studio condotto in Inghilterra e Galles; che il suicidio sarebbe prevenibile. Purtroppo si sottovaluta anche il fenomeno dell'emulazione, ben noto negli studi sul suicidio, e anche questo dovrebbe far riflettere: mettere tanta enfasi sul suicidio come diritto, porta ad una sua accettazione e normalizzazione, ad un suo sdoganamento e chi è solo e fragile non cercherà rivendicazione per i suoi diritti, non cercherà compagnia; e chi lo potrà aiutare avrà dallo stato un segnale di interessarsi dei propri affari e "rispettare" chi in solitudine, amara solitudine, sceglie la morte.