IL CANE CHE PREGA/ Video di Khalua, il cucciolo che "ringrazia" Dio prima di mangiare

Come si legge da parte degli autori del video, questo cane è stato abituato a pregare prima di mangiare sin da quando era appena nato. E così accade ancora adesso che ha 11 settimane, in questa famiglia che si suppone americana, il cui video postato su Youtube ha toccato un milione e mezzo di click ed è stato mostrato anche dal Tg2 della Rai. Il padrone si inginocchia accanto alla ciotola del cane, l'animale si sdraia, diciamo che si inginocchia anche lui, e ascolta la preghiera del ringraziamento prima di mettersi a mangiare. Per quanto siano intelligenti i cani, viene qualche dubbio che l'animale sappia che cosa stia dicendo il suo padrone e perché lo faccia. Semplicemente è un cagnolino ben addestrato a obbedire ai gesti che l'uomo gli ha insegnato. E' una scena comunque molto tenera, anche se potrebbe apparire allo stesso tempo blasfema. Chissà, a san Francesco forse sarebbe piaciuta, anche se nei suoi inni agli animali e al mondo della natura non risulta abbia mai insegnato loro a pregare, ma semplicemente ringraziato Dio per la bellezza del creato. E poi, qualcuno forse tirerà fuori la vecchia discussione che anche gli animali hanno un'anima e li ritroveremo in paradiso. Magari, chissà, è vero.

