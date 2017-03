INCIDENTE STRADALE/ Potenza: scontro su strada Lavello-Cerignola, un morto (Ultime notizie oggi, 2 marzo 2017)

INCIDENTE STRADALE POTENZA: UN MORTO E DUE FERITI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 MARZO 2017) - Un incidente stradale mortale si è verificato ieri sulla strada che collega Lavello, in provincia di Potenza a Cerignola, in provincia di Foggia, al confine tra Basilicata e Puglia. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, nell'incidete un uomo di Venosa, in provincia di Potenza è morto e altre due persone sono rimaste gravemente ferite. L'incidente stradale è avvenuto nella mattinata di ieri ma non sono note le cause che lo hanno provocato. Sul luogo sono intervenuti due elicotteri e due ambulanze del 118 "Basilicata soccorso": i due feriti sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale San Carlo di Potenza. Questa mattina un camion si è ribaltato sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. L'incidente stradale è avvenuto sul tratto verso Trapani: il conducente non ha riportato gravi ferite ma l'autostrada è bloccata per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo incidentato.

