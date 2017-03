INGV/ Terremoto oggi, ultime scosse: Marche, sisma M 1.6 a Macerata (2 marzo 2017, ora 1:25)

INGV, TERREMOTO OGGI: ULTIME SCOSSE MARCHE. SISMA A MACERATA (IN TEMPO REALE, 2 MARZO 2017) - Non si è placata l'attività sismica, seppur meno intensa: nuove scosse di terremoto sono state registrate oggi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La Sala Sismica ha, infatti, segnalato tre scosse dopo la mezzanotte: due in provincia di Macerata, una in quella di Perugia. La prima, avvenuta alle 00:14 a Visso, è stata di magnitudo M 1.5 sulla scala Richter, la stessa registrata per il terremoto di Norcia, avvenuto alle 00:34. Otto minuti dopo una scossa a Monte Cavallo, in questo caso di magnitudo M 1.6. I Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto avvenuto in provincia di Macerata sono i seguenti: Ussita (MC), Fiordimonte (MC), Pieve Torina (MC), Preci (PG), Pievebovigliana (MC), Fiastra (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC), Acquacanina (MC), Muccia (MC), Bolognola (MC), Sellano (PG), Serravalle di Chienti (MC), Camerino (MC) e Norcia (PG). A questi vanno aggiunti quelli di Arquata del Tronto (AP), Montegallo (AP), Accumoli (RI), Montemonaco (AP), Cascia (PG) e Montefortino (FM) per quanto riguarda il terremoto della provincia di Perugia.

INGV, TERREMOTO OGGI: ULTIME SCOSSE MARCHE. SISMA A MACERATA (IN TEMPO REALE, 2 MARZO 2017) - Si è conclusa con due scosse di terremoto in provincia di Macerata la giornata di ieri dal punto di vista sismico. Per fortuna le scosse registrate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) non sono risultate intense: la prima delle due è stata di magnitudo M 2.5 sulla scala Richter, l'altra invece di magnitudo M 2.3. L'epicentro dell'ultimo terremoto è stato individuato a latitudine 43.02, longitudine 13.04 e ad una profondità di 8 chilometri. Molto vicina la scossa precedente: stesse coordinate geografiche, fatta eccezione per la profondità, di 9 chilometri nell'altro caso. I Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro di queste due scosse di terremoto sono i seguenti: Pieve Torina (MC), Monte Cavallo (MC), Fiordimonte (MC), Pievebovigliana (MC), Muccia (MC), Serravalle di Chienti (MC), Fiastra (MC), Visso (MC), Acquacanina (MC), Ussita (MC), Camerino (MC), Sefro (MC), Bolognola (MC), Preci (PG), Castelsantangelo sul Nera (MC), Sellano (PG) e Pioraco (MC).

