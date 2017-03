ISABELLA NOVENTA/ Manuela Cacco fuori dal carcere per un giorno: intervento al ginocchio (Oggi, 2 marzo 2017)

ISABELLA NOVENTA, MANUELA CACCO: INFORTUNIO IN CARCERE, PRESTO OPERATA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 MARZO 2017) - Guai in vista per Manuela Cacco, una delle tre persone imputate nel processo sul delitto di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego uccisa in circostanze misteriose la notte a cavallo tra il 15 ed il 16 gennaio 2016. La tabaccaia di Camponogara, in carcere a Venezia con l'accusa di omicidio volontario in concorso ed occultamento di cadavere (al pari dell'ex amante Freddy Sorgato e della sorella di quest'ultimo Debora), dovrà rispondere anche delle accuse di stalking e simulazione di reato per aver fatto finta di perdere il cellulare. L'accusa è convinta che la donna lo utilizzasse per perseguitare Isabella Noventa nei mesi precedenti alla sua uccisione la quale, sempre secondo il pm Giorgio Falcone, sarebbe avvenuta per mano dei due fratelli Sorgato. I nuovi guai a carico della Cacco, come rivela il quotidiano Mattino di Padova nella sua edizione online, non riguarderebbero questa volta le grane giudiziarie, bensì quelle fisiche. Manuela, infatti, si sarebbe infortunata durante il suo periodo di detenzione e per questo motivo nelle prossime settimane sarà costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico al ginocchio. Questo significherà per la donna uscire dal carcere della Giudecca almeno per un giorno, sebbene ciò accadrà per circostanze tutt'altro che piacevoli. A constatare il problema fisico della sua assistita è stato l'avvocato Alessandro Menegazzo il quale avrebbe appreso l'ultima novità sulla salute della donna dopo averle fatto visita in carcere. Il legale ha spiegato come l'infortunio al ginocchio e che la porterà presto fuori dal carcere in vista di un intervento chirurgico, sia stato del tutto accidentale. "Da un primo controllo fatto in infermeria, dovrà operarsi l’arto per rottura legamenti ed altri problemi", ha spiegato l'avvocato Menegazzo, precisando come nei prossimi giorni sarà fissata la data dell'intervento con uno specialista ortopedico. L'operazione a Manuela Cacco, avverrà a poche settimane dall'inizio del processo con rito abbreviato e che la vedrà protagonista insieme a Freddy e Debora Sorgato in qualità di imputati. Il primo appuntamento in aula è fissato al prossimo 9 maggio, con sentenza prevista per il 6 giugno, ovvero a distanza di meno di un mese durante il quale i tre soggetti coinvolti nel delitto di Isabella Noventa - e le loro relative difese - faranno di tutto per evitare la condanna all'ergastolo. Intanto, in merito alla posizione della tabaccaia, il suo avvocato sembra al momento intenzionato a non chiedere la scarcerazione, né gli arresti domiciliari, non prima del processo con rito abbreviato a carico della sua assistita.

