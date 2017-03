MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio del 2 marzo 2017: pregate e vivete con amore

APPARIZIONE MEDJUGORJE, LA MADONNA: MESSAGGIO DEL 2 MARZO 2017 - La Madonna di Medjugorje ha inviato oggi un nuovo messaggio di fede tramite la veggente Mirjana Dragicevic. Si tratta di un invito all'amore e alla preghiera: “Cari figli, con amore materno, vengo ad aiutarvi ad avere più amore. Ciò significa più fede. Vengo ad aiutarvi a vivere, con amore, le parole di mio Figlio in modo che il mondo sia diverso. Per questo apostoli del mio amore vi raccolgo intorno a me. Guardatemi con il cuore. Parlatemi, come ad una madre, dei vostri dolori, fatiche e gioie. Chiedete che io preghi mio Figlio per voi. Mio Figlio è misericordioso e giusto. Il mio cuore materno desidera che siate così anche voi. Il mio cuore materno desidera che voi, apostoli del mio amore, a tutti coloro che vi circondano, con la vostra vita, parliate di mio Figlio e di me, perché il mondo sia diverso, perché torni semplicità e purezza, perché torni fede e speranza. Perciò figli miei, pregate, pregate, pregate con il cuore, pregate con amore, pregate con opere buone, pregate perché tutti conoscano mio Figlio, perché il mondo cambi, perché il mondo si salvi. Vivete con amore le parole di mio Figlio, non giudicate, ma amatevi gli uni gli altri, perché il mio cuore possa trionfare. Vi ringrazio”.

APPARIZIONE MEDJUGORJE, LA POLEMICA SUI MESSAGGI DELLA MADONNA - E' scoppiata negli ultimi giorni una polemica sulla Madonna di Medjugorje e sulle sue apparizioni. Il vescovo di Mostar, monsignor Ratko Peric, ha infatti sottolineato, in un articolo pubblicato sul sito delle diocesi di Mostar- Duvno e Trebigne-Marcana, che "non si tratta di vere apparizioni della Beata Vergine Maria". "Sebbene talvolta si sia detto che le apparizioni dei primi giorni potrebbero essere ritenute autentiche e che poi sarebbe sopraggiunta una sovrastruttura per altri motivi, in prevalenza non religiosi, questa Curia ha promosso la verità anche riguardo a questi primi giorni", ha scritto Peric. Il vescovo di Mostar ha spiegato che "tenendo conto di tutto quel che è stato esaminato e studiato da questa Curia diocesana, incluso lo studio dei primi sette giorni delle presunte apparizioni, si può pacificamente affermare: La Madonna non è apparsa a Medjugorje! Questa è la verità che sosteniamo, e crediamo nella parola di Gesù, secondo cui la verità ci renderà liberi". Riguardo alle apparizioni e ai messaggi della Madonna di Medjugorje non sono ancora state pubblicate le conclusioni della Commissione di studio istituita nel 2010 da Benedetto XVI e guidata dall’ex presidente della Cei Camillo Ruini.

