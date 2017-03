MENINGITE / Napoli, grave l'anziana di Aversa ricoverata. Boom di richieste di vaccini (Oggi, 2 marzo 2017)

MENINGITE, NAPOLI, GRAVE L'ANZIANA DI AVERSA RICOVERATA (OGGI, 2 MARZO 2017) - L'ultimo caso di meningite è stato registrato ad Aversa, in Campania, dove sono scattate subito le misure per la profilassi: una 70enne, che soffre di cirrosi epatica, è in condizioni gravi. I medici avevano inizialmente pensato che la donna soffrisse di un'encefalite, ma le analisi hanno dimostrato che la febbre molto alta era invece causata dalla meningite. La 70enne, che si era recata al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati, è stata trasferita all'ospedale Cotugno di Napoli. La diffusione della meningite sta preoccupando l'opinione pubblica, ma gli esperti assicurano che i casi registrati rientrano in quelli che di consueto si verificano ogni anno. Non saremmo, dunque, di fronte ad un'epidemia, ma il professore Roberto Burioli, Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università di Milano, nell'intervista a Donna Moderna ha consigliato il vaccino alle persone a rischio o affette da alcune patologie (come talassemia, diabete, malattie epatiche croniche gravi, immunodeficienze congenite o acquisite, etc) o che si trovano in particolari condizioni, come i bimbi che frequentano asili nido, ragazzi che vivono in collegi o frequentano discoteche, reclute militari.

MENINGITE, BOOM DI RICHIESTE DI VACCINI (OGGI, 2 MARZO 2017) - Cresce a Milano la richiesta di vaccini contro la meningite: il ritmo è addirittura di mille richieste a settimana. Sono altissimi i numeri che registra il capoluogo lombardo da quando sono disponibili i vaccini low cost, pagabili cioè con il metodo del co-pagamento, che permette al paziente di pagare un prezzo ridotto per la vaccinazione. L'offerta è stata, dunque, potenziata: agli ambulatori già attivi ne sono stati aggiunti due, ma nel frattempo si sta studiando il modo per coinvolgere i medici di famiglia, come avviene per i vaccini contro l'influenza. L'idea è fare in modo che possano somministrare i vaccini contro la meningite, sempre a prezzi ridotti. Lo ha annunciato l'assessore al Welfare Giulio Gallera, il quale, come riportato da La Repubblica, ha comunicato la partenza della «chiamata diretta per i ragazzi di 12 anni, per invitarli a fare la vaccinazione». In questo modo diminuirebbero le liste d'attesa, da dieci mesi a tre-quattro.

