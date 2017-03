MODELLE TRATTATE COME ANIMALI?/ Scoppia lo scandalo ai casting di Parigi, cadono le prime teste

MODELLE TRATTATE COME ANIMALI? L'ACCUSA DI UN DIRETTORE DI CASTING AD UN NOTO BRAND FRANCESE, SCATTA IL LICENZIAMENTO (OGGI 2 MARZO 2017) - A Parigi è scoppiato un vero e proprio caos dopo il post pubblicato su Instagram da James Scully, un famoso direttore di casting che accusa alcuni marchi francesi di maltrattare le modelle e trattarle addirittura come animali. Le ragazze sono trattenute al buio e per ore su una scala in attesa di essere scelte per la sfilata di Balenciaga. Si parla addirittura di abusi, e sempre secondo quanto svelato da Scully il noto marchio Lanvin avrebbe discriminato le modelle afroamericane in favore soltanto di donne caucasiche per le sfilate. Ovviamente è arrivata subito la replica di Lanvin attraverso Sophie Bolley che al quotidiano 'WWD' ha cercato di allontanare queste voci, dichiarandole infondate e "completamente false e prive di base". Il post di James Scully ha fatto davvero il giro del mondo sui social, la sua denuncia lo ha portato addirittura ad essere licenziato, sia lui che la sua agenzia di casting. CLICCA QUI PER VEDERE IL POST

MODELLE TRATTATE COME ANIMALI? L'ACCUSA DI UN DIRETTORE DI CASTING AD UN NOTO BRAND FRANCESE, SCATTA IL LICENZIAMENTO (OGGI 2 MARZO 2017) - Scoppia la polemiche sulle modelle trattate come animali prima di una sfilata dopo il post pubblicato su Instagram dal direttore di casting James Scully. Il marchio Balenciaga dopo queste accusa ha infatti licenziato prontamente il duo Madia&Ramy, ovvero gli autori del post di Instagram in cui viene raccontato di modelle tenute al buio ed ore e ore su delle scale come animali prima della sfilata e dei casting. Successivamente la stessa azienda ha contattato tutte le agenzie delle modelle e si è scusata per l'accaduto chiarendo che sorveglierà sui casting futuri. La questione è arrivata addirittura alla dirigenza di Kering, il gruppo che controlla Balenciaga e che dal 2009 si occupa della violenza contro le donne. La fashion week continua a Parigi senza troppi intoppi anche se le polemiche su queste modelle non sembra placarsi. Le denunce continuano ad arrivare, anche sui social gli utenti non smettono di commentare il post di Scully.

