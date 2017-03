Metro M1 chiusa / Atm Milano news, circolazione treni sospesa tra Sesto Marelli e Sesto FS (oggi 2 marzo 2017)

METRO M1 CHIUSA, ATM MILANO NEWS: TRENI SOSPESI TRA STAZIONE SESTO MARELLI E SESTO FS (OGGI 2 MARZO 2017) - La Metro M1 linea rossa di Milano è stata chiusa oggi. Secondo quanto comunicato dall'Atm la circolazione dei treni è stata sospesa tra le stazioni di Sesto Marelli e di Sesto FS. La chiusura della Metro M1 è stata disposta per dare assistenza ad un passeggero che è stato colto da malore nella stazione di Sesto FS. A tutti i passeggeri in viaggio sulla linea rossa della metropolitana di Milano l'Atm segnala che in superficie è attivo un collegamento sostitutivo con autobus. Gli assistenti alla clientela dell'Atm sono riconoscibili perché indossano il consueto gilet blu: nelle stazioni fuori servizio della Metro M1 chiusa momentaneamente il personale è presente per dare informazioni sugli autobus sostitutivi e sulla durata dell'interruzione della circolazione dei treni. Atm si scusa con i passeggeri per il disagio e da sapere che la circolazione dei treni riprenderà il prima possibile. In questo caso la chiusura della Metro M1 non è stata dovuta a un allarme bomba, come accaduto in passato. In varie occasioni in fatti, negli scorsi mesi, la circolazione è stata infatti sospesa per consentire alle autorità di pubblica sicurezza di effettuare i dovuti controlli per escludere atti di terrorismo nei casi di oggetti lasciati incustoditi dai passeggeri in viaggio sulle linee della metropolitana.

© Riproduzione Riservata.