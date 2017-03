Ministro Fedeli/ Video, l'Erasumus serve per trovare l'amore: lo dicono i dati

FEDELI & L'ERASMUS, VIDEO, STRISCIA LA NOTIZIA: PARLA IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE - Come al solito è andato in onda il tg satirico ideato nel 1988 da Antonio Ricci, Striscia la Notizia. Nel prime time di Canale 5 il programma è stato condotto dal duo comico composto da Ficarra e Picone. Sono stati come al solito moltissimi servizi che ci hanno portato dentro realtà molto interessanti. Tra questi abbiamo visto anche il Ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli parla dell'Erasmus. Ecco le sue parole evidenziate dal tg: "Sono dati ufficiali, permettetemi di sottolineare un altro dato che non considero trascurabile anche nella comunicazione pubblica. L'Erasmus fa innamorare. La probabilità di avere una partner di altra nazionalità sono alte tre volte di più per chi partecipa a questo programma. E' bello l'amore, è la cosa più bella del mondo". Continua poi: "Dal 1987 a oggi sono nati oltre un milione di bambine e bambini dalle coppie che si sono formate in Erasmus". CLICCA QUI PER IL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA

FEDELI & L'ERASMUS, VIDEO, STRISCIA LA NOTIZIA: PARLA IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE - Molti hanno ascoltato a Striscia la Notizia le parole del Ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli che ha parlato dell'Erasmus. Nelle università italiane questa è una pratica sempre più in fase di sviluppo ormai da diversi anni. Si tratta di un periodo di studio che gli studenti hanno l'opportunità di passare nelle università di altri paesi, sostenendo anche degli esami in lingua madre. In molti ovviamente vedono in questa in teoria grande opportunità una perdita di tempo, perchè sono molti anche gli studenti che partono più per stare lontani dai genitori e pensare a feste e divertimento. Nonostante questo i programmi istituiti dall'istruzione italiana in collaborazione con quella degli altri paesi è molto efficente e mette a disposizione tutor personalizzati e anche assistenti che aiutano nel percorso di apprendimento delle lingue oltre a borse di studio che prevedono alloggi e anche dei rimborsi spese piuttosto ingenti. Sicuramente però è sempre più raro vedere chi riesce a uscire da queste esperienze arricchito culturalmente o nei crediti formativi, anche se magari lo è da l punto di vista dell'esperienza personale.

