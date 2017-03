OMICIDIO VASTO/ Fabio Di Lello, al via il processo per direttissima: le opzioni della difesa (Oggi, 2 marzo)

OMICIDIO DI VASTO, FABIO DI LELLO: INIZIA IL PROCESSO PER DIRETTISSIMA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 MARZO 2017) - Nella giornata di oggi si terrà il processo per direttissima a carico di Fabio Di Lello, il panettiere 34enne che lo scorso 1 febbraio si è macchiato dell'omicidio di Vasto. A trovare la morte fu il giovane 21enne Italo D'Elisa, "giustiziato" per aver provocato l'incidente, nove mesi prima, della moglie di Di Lello, Roberta Smargiassi, nel quale perse tragicamente la vita mentre si trovava a bordo del suo scooter. A distanza di qualche giorno dall'interrogatorio a carico dell'assassino reo confesso, nel quale ha reso in carcere dichiarazioni spontanee, il procuratore della Repubblica di Vasto, Giampiero Di Florio, ha chiesto il giudizio immediato a suo carico. L'udienza del processo per direttissima si svolgerà presso il tribunale di Lanciano (Chieti), al cospetto della Corte d'Assise il cui collegio, come rivela il quotidiano Il Centro, sarà composto dai giudici togati, il presidente Marina Valente e a latere Andrea Beli. Sempre oggi, l'ufficio gip di Lanciano provvederà a sorteggiare i sei giudici popolari, compresa una riserva, che dovranno completare la Corte. L'inizio del processo è fissato alle ore 10:00 di questa mattina e vedrà come unico imputato per l'omicidio di Vasto proprio Fabio Di Lello che dovrà rispondere del reato di omicidio volontario premeditato. L'uomo, infatti, esattamente un mese fa si rese l'autore dell'uccisione di D'Elisa, nei confronti del quale esplose tre colpi di pistola. L'intento dei suoi avvocati difensori, Giovanni Cerella e Pierpaolo Andreoni - che nel frattempo hanno manifestato la volontà di chiedere i termini a difesa finalizzati alla richiesta di un rito alternativo - è sempre stato quello di smontare la tesi della premeditazione, puntando su un delitto d'impeto, eppure per gli inquirenti ci sarebbero numerosi elementi a sostegno di tale pista e che potrebbero quindi aggravare la posizione dell'imputato, il quale rischia addirittura una condanna all'ergastolo. Alla vigilia del primo appuntamento con la giustizia, l'avvocato di Fabio Di Lello, Giovanni Cerella, al portale web ZonaLocale si è limitato a commentare: "All'atto della prima udienza, decideremo se chiedere il rito abbreviato". Le alternative in merito sono due: o il procedimento con rito abbreviato e che garantirà all'assassino reo confesso di Italio D'Elisa, in caso di condanna, un consistente sconto di pena pari ad un terzo, oppure il dibattimento ordinario in Corte d'Assise. Nel primo caso il processo avverrà a porte chiuse dinanzi al gup e la difesa di Fabio Di Lello potrebbe addirittura optare per un abbreviato condizionato all'espletamento di una perizia psichiatrica a carico del proprio assistito, al fine di ottenere un ulteriore sconto. In vista dell'inizio del processo, come rivela il medesimo portale nell'edizione di Lanciano, è in programma l'attuazione di imponenti misure di sicurezza anche alla luce dei numerosi cronisti attesi in città. Per l'intera durata dell'udienza a carico di Fabio Di Lello il parcheggio del presidio di giustizia resterà chiuso a partire dalle ore 8:30, mentre l'accesso all'aula sarà limitato solo a 60 persone e ad una sola telecamera.

