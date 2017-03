Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Consip, si allarga lo scandalo. Legge sul Biotestamento (2 marzo 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 2 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). SI ALLARGA LO SCANDALO CONSIP - Dopo l’arresto operato quest’oggi dagli uomini dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Alfredo Romeo, si allarga lo scandalo relativamente agli appalti di alcuni imprenditori pagati alla Consip. Nella conferenza stampa in seguito all’arresto, i pubblici ministeri senza giri di parole, hanno ipotizzato che ci possano essere stati nel passato dei versamenti di denaro, soprattutto verso il padre dell’ex premier Renzi, tendenti ad "ungere" i meccanismi all’interno dell’Agenzia centralizzata. Oggi inoltre alla ricerca di altre prove a sostegno della tesi degli inquirenti, eseguite alcune perquisizioni domiciliari, una di queste ha portato al sequestro di un ingente somma di denaro, usata dal Romeo per sovvenzionare gli spostamenti di Gasparri, l’alto dirigente della Consip che con le sue rivelazioni alla procura ha dato avvio alle indagini.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 2 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). 23 VOLTE PER UN ABORTO - Allucinante storia di una donna veneta, che incinta del terzo figlio e con la volontà di interrompere la gravidanza, si è sentita rifiutare il procedimento per ben 23 volte. La donna rifiutata dagli ospedali di tutto il Nord Est alla fine è stata aiutata dai sindacalisti della Cgil, sindacalisti che hanno reso nota alla stampa la vicenda. I continui rifiuti operati negli ospedali di Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige erano motivati dalla mancanza di dottori che non fossero "obiettori", in alcuni casi invece come motivo del respingimento vi è stata la carenza di posto, in altri quello delle vacanze del personale medico e infermieristico. La vicenda non fa altro che rinfocolare la polemica su una legge, quella sul diritto all’aborto, che ultimamente viene messa spesso in discussione da alcuni partititi politici.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 2 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). LA LEGGE SUL BIOTESTAMENTO INIZIERÀ LA DISCUSSIONE IL 13 MARZO - È stata calendarizzata oggi nella riunione dei capi gruppo, la legge che deve analizzare gli aspetti del cosiddetto Biotestamento, legge da tutti indicata come propedeutica per l’ottenimento di una norma che possa autorizzare nel futuro la "morte dolce". La legge che è stata iscritta in discussione in Parlamento per il prossimo 13 marzo, ha subito un accelerazione con la vicenda di Fabiolo Antonioni, il DJ quarantenne cieco e tetraplegico, su cui è stata praticata l’eutanasia nei giorni scorsi in Svizzera. Soddisfazione è stata espressa da Marco Cappato, il dirigente che ha accompagnato Antonioli in Svizzera e che dopo la sua auto denuncia è stato messo sotto inchiesta con l’ipotesi di reato di "istigazione al suicidio", per Cappato in tale contesto la decisione del DJ è stata fondamentale per l’accelerazione dell’iter

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 2 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). NASCE IL PENTAGONO ITALIANO - È stata lo stesso ministro della difesa ad annunciare quella che potrebbe essere una svolta epocale, nella gestione delle forze armate del nostro paese. Roberta Pinotti ha infatti affermato che prossimamente anche nel nostro paese, vedrà la luce una sorta di centro unico di comando e controllo, che dovrebbe avere lo scopo di evitare i doppioni all’interno dei gradi apicali delle nostre forze armate. La riforma ambiziosa nella sua interezza, prevede inoltre uno sfoltimento dei gradi superiori, con il pensionamento di oltre il 40% dei generali per ora in servizio. La Pinotti in tale contesto prevede un risparmio stimato di oltre due miliardi di euro l’anno, soldi che saranno reinvestiti in tecnologia militare di ultima generazione.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 2 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). F1, VOLA LA MERCEDES DI BOTTAS - Nella terza giornata di prove ufficiali nel circuito spagnolo di Montemalò, splendida affermazione del neo pilota Mercedes Bottas, che con la sua monoposto, montando gomme ultra soft, ha incenerito il record della pista. Il finlandese che nella giornata ha utilizzato una sola macchina, ha messo dietro di lui il ferrarista Vettel, terzo tempo per la Red Bull di Ricciardo, con il pilota australiano staccato però di quasi un secondo e mezzo. Ennesimo incidente al giovane canadese Stroll su Williams, andato a sbattere, per fortuna senza conseguenze fisiche, in curva sei. I test continueranno ancora domani, in pista per la Ferrari dovrebbe scendere Raikkonen, per le frecce d’argento invece il volante passa nelle mani del vice campione del mondo Lewis Hamilton.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 2 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). STRANO INFORTUNIO PER DURANT - Un infortunio veramente strano quello occorso a Kevin Durant, che ieri durante la partita contro i Wizards è stato colpito per sbaglio alla tibia da un compagno di squadra. Il miglior giocatore dell’intera NBA è apparso immediatamente dolorante, fatto uscire dal campo si temevano conseguenze molto pesanti. Nella notte italiana però il sospiro di sollievo per i Golden State, Durant ha infatti riportato "solamente" la distorsione al collaterale mediale del ginocchio sinistro e una forte botta all’osso tibiale, un infortunio riassorbibile in una trentina di giorni. Per la cronaca senza KD, i Warriors hanno perso con quattro punti di svantaggio.

