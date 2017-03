VACANZE ESTATE 2017/ Online il catalogo Th Resorts con due nuovi villaggi mare

VACANZE ESTATE 2017, IL CATALOGO DI TH RESORTS Come tutti gli anni, con l’avvicinarsi della Pasqua si comincia già a pensare a dove trascorrere le vacanze estive. E per il 2017 Th Resorts, realtà italiana che opera nel settore da ben 40 anni, ha due novità: Capo Calavà Village e Porto Ada Village. Nel nuovo catalogo mare troviamo quindi ben dieci destinazioni, tutte in Italia, tra cui tre strutture gestite insieme al Touring Club Italiano in località davvero speciali: a Marina di Camerota, alle Isole Tremiti e all’Isola di La Maddalena. Come detto due sono le novità del tour operator italiano per quest’anno. Capo Calavà è situato a Gioiosa Marea, in provincia di Messina. Th Resorts sbarca quindi in Sicilia, ma rafforza la sua presenza anche in Calabria: oltre a Le Castella Village (Isola di Capo Rizzuto) e a Baia degli Achei Village (Marina di Sibari), quest’anno si potrà optare per Porta Ada Village, situato a Pizzo Calabro. Restando al Sud, è possibile recarsi al Ti Blu Village, a Marina di Pisticci, in provincia di Matera. Più a nord, invece, si trovano sia l’Ortano Mare Village e Residence dell’Isola d’Elba che il Green Park Hotel di Tirrenia. Non resta quindi che scegliere la propria meta, certi di passare una buona estate con Th Resorts. Clicca qui per il catalogo mare di Th Resorts.

