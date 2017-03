VALANGA COURMAEYEUR/ Plan de la Gabba, slavina sul fuoripista: persone coinvolte (ultime notizie oggi 2 marzo)

VALANGA COURMAYEUR, PLAN DE LA GABBA: SLAVINA SUL FUORIPISTA, SCIATORI COINVOLTI (ULTIME NOTIZIE) - Grave episodio a Courmayeur dove una valanga poco prima delle 13 ha travolto una parte del fuoripista delle zone presso Plan de la Gabba e La Visaille, in piena val Veny. La slavina, secondo le primissime notizie filtrate dalle agenzie, avrebbe coinvolto una zona dove viene praticato il fuoripista da molti sciatori esperti: una valanga è però piombata in pieno giorno, complice forse le alte temperature di questi giorni in montagna, purtroppo coinvolgendo alcuni sciatori, secondo quanto riporta l’Ansa. L’episodio gravissimo è avvenuto dunque in un canalone al di fuori del comune di Courmayeur, in provincia di Aosta e dunque nella parte italiana sotto il Monte Bianco.

Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino valdostano, ci sono persone coinvolte: sul posto è intervenuto l'elisoccorso e sono in corso le operazioni di ricerca. Sarebbero degli sciatori le persone coinvolte nella valanga e non ci sono purtroppo altri aggiornamenti per quanto riguarda le loro condizioni, visto che la slavina è avvenuta neanche da un’ora passata. Nelle prossime ore tutti gli aggiornamenti per questa ennesima tragedia in montagna, nel giorno in cui ironia del destino sono passati 40 giorni esatti dalla valanga dell’Hotel Rigopaino, che spazzò via dopo un terremoto decine di vite. La speranza è che per questa valanga in Val D’Aosta non ci siano vittime, ma al momento nessuna ipotesi è da escludere.

