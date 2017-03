AL BANO, MALORE IN VIAGGIO / Il cantante ricoverato per una presunta ischemia transitoria (Ultime Notizie)

ALBANO, MALORE IN VIAGGIO: IL PUGLIESE DI NUOVO IN OSPEDALE DOPO L’INTERVENTO DELLO SCORSO NATALE (ULTIME NOTIZIE) - Nuovi momenti di paura per Al Bano Carrisi. Il celebre cantante di Cellino San Marco è stato nuovamente ricoverato all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce nel corso della scorsa notte per un malore avvertito durante il suo rientro in Puglia. Secondo quanto si legge sul quotidiano.net, il celebre artista si trova attualmente nella "Stroke Unit", reparto specializzato nella cura dell'ictus. Attualmente risulta essere pienamente vigile e cosciente e, in attesa degli esiti degli accertamenti, pare che potrebbe essersi trattato di una ischemia transitoria (secondo quanto riportano fonti ospedaliere). I medici stanno attualmente lavorando per poterne stabilire diagnosi certa dopo la conclusione definitiva degli esami attualmente in corso. Subito dopo il malore, il cantante è stato sottoposto ai primi accertamenti presso il Policlinico di Bari e, proprio all'interno di quella struttura del capoluogo pugliese che il cantante sarebbe stato raggiunto dalla compagna, la showgirl Loredana Lecciso. Durante il corso della notte, Al Bano è stato spostato dall'ospedale di Bari in quello salentino. L'artista si è sentito male mentre tornava a casa da Porto Sant'Elpidio (in provincia di Fermo), dov'era ospite, durante il weekend in un centro commerciale per un incontro con gli estimatori ed un firma copie del suo ultimo lavoro discografico. Poco prima di Natale, Al Bano era stato vittima di un malore e, successivamente si era sottoposto ad un intervento al cuore che però non ha minato la sua partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo. Durante il corso della kermesse musicale condotta da Maria De Filippi e Carlo Conti, il cantante è stato eliminato. La serata finale però, nonostante l'esclusione gli ha comunque regalato nuove soddisfazioni vincendo il premio come "Miglior arrangiamento" per la sua "Di rose e di spine".

