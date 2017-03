ALLARME BOMBA PARIGI/ Tribunale evacuato: allerta terrorismo al Polo Finanziario Procura (ultime notizie)

ALLARME BOMBA PARIGI, TRIBUNALE EVACUATO: ALLERTA TERRORISMO AL POLO FINANZIARIO (ULTIME NOTIZIE) - Grave allarme bomba in centro a Parigi, con il Tribunale e l’intero polo finanziario della Procura messo sotto isolamento dalla Polizia che in questi minuti sta facendo evacuare l’intera zona. Il Pdf del Tribunale di Parigi dopo l’allerta bomba è stato completamente abbandonato con artificieri e forze speciale che stanno mettendo a soqquadro l’intera area per cercare il presunto pacco sospetto. “Una telefonata è stata passata alla polizia per una bomba al polo finanziario della Rue des Italiens”, ha precisato una fonte ad Askanews, aggiungendo che gli artificieri sono sul posto: “Le verifiche abituali sono in corso”. L’allarme bomba e l’allerta terrorismo in Francia arriva in una settimana appena passata molto complicata per il Paese, che ad un mese dalle elezioni vive ancora l’emergenza terrorismo: prima una lettera bomba al Fmi di Parigi, poi il ragazzo liceale che entra sparando all’impazzato alla scuola di Grasse, e poi il tentato attacco all’aeroporto di Orly con un aggressore che aveva tentato di prendere il fucile di una soldatessa, finendo crivellato di colpi in pieno giorno. Oggi l’allarme bomba al Tribunale, anche se molto probabilmente si tratta di una falsa allerta data la chiamata anonima: intanto ancora in questi minuti tutta la zona e i viali del IX arrondissement sulla riva destra della Senna sono stati isolati dalla polizia.

