ANTONELLA LETTIERI/ Cirò Marina, Salvatore Fuscaldo resta in carcere e si proclama innocente (ultime notizie)

ANTONELLA LETTIERI, ULTIME NOTIZIE: IL PRESUNTO ASSASSINO SALVATORE FUSCALDO RESTA IN CARCERE, È LUI L’ASSASSINO? (NEWS OGGI, 20 MARZO 2017) - Un giallo tutt'altro che risolto, quello che ruota attorno al delitto di Antonella Lettieri, la donna 42enne uccisa nella sua abitazione a Cirò Marina nel giorno in cui si sarebbe dovuta celebrare la festa della donna. Un otto marzo che si è tinto di sangue ed omertà, quello appena trascorso e che almeno nel crotonese, per lungo tempo sarà ricordato come il giorno in cui Antonella Lettieri fu massacrata, forse con due armi differenti, da qualcuno che sicuramente conosceva bene. Per gli inquirenti, il presunto assassino sarebbe Salvatore Fuscaldo, vicino di casa della vittima, ora in arresto con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato. Sarebbe stato lui, la sera dell'8 marzo scorso, ad attendere la donna nella sua abitazione e poi ad ucciderla con brutale violenza, nonostante il tentativo di Antonella di sottrarsi alla mano assassina. Ad incastrarlo sarebbe stata una macchia di sangue della vittima rinvenuta dai Ris di Messina sul sedile posteriore della sua Alfa 156. E mentre si svolgevano i funerali di Antonella Lettieri, considerata una figlia da molti abitanti di Cirò Marina, come rivela IlCirotano.it, il giudice per le indagini preliminari, lo scorso sabato decideva sul fermo di Salvatore Fuscaldo, ritenendo opportuno disporre la sua custodia cautelare in carcere. Sottoposto ad interrogatorio, il bracciante agricolo 50enne, assistito dal suo difensore, l'avvocato Francesco Amodeo, non si è tirato indietro ma anzi ha risposto a tutte le domande che gli sono state poste dal magistrato ed ha spiegato la sua versione dei fatti. Fuscaldo ha negato di essere stato lui ad uccidere Antonella Lettieri ed ha cercato di trovare una giustificazione anche alla macchia di sangue della vittima repertata dalla Scientifica nella sua vettura e che lo incastrerebbe alle sue responsabilità. In merito, l'uomo ha spiegato che a causa del telecomando rotto era solito lasciare aperta la portiera dell'auto. Non solo: a sua detta la commessa 42enne aveva imparato a guidare proprio usando l'Alfa 156 del suo vicino di casa, oggi indagato per l'orrendo delitto, quindi secondo la sua versione la donna avrebbe potuto lasciare la piccola macchia di sangue in epoca molto anteriore rispetto allo scorso 8 marzo. Tra le motivazioni che avrebbero spinto Fuscaldo ad uccidere barbaramente Antonella Lettieri, sarebbe emerso anche un presunto prestito da parte della vittima. Il sospetto è che la donna avrebbe cercato di avere indietro i suoi soldi, scatenando il raptus omicida del 50ennne. L'uomo, tuttavia, ha smentito categoricamente questa ipotesi asserendo di non avere affatto bisogno di prestiti di denaro. Smentita anche la presunta relazione con la 42enne, come fatto anche dalla moglie dell'indagato in un suo recente intervento ai microfoni della trasmissione Quarto Grado. Le indagini intanto proseguono alla ricerca di un movente e soprattutto dell'arma usata per uccidere Antonella Lettieri, senza escludere anche un possibile coinvolgimento di altre persone nel delitto di Cirò Marina.

