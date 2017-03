BABY GANG A ROMA / Furti violenti a negozi e centri commerciali: 12 arresti (ultime notizie, 20 marzo)

BABY GANG A ROMA, FURTI E RAPINE VIOLENTE A NEGOZI: 12 ARRESTI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 20 MARZO 2017) - Una violenta baby gang è stata fermata a Roma nelle passate ore da parte degli agenti del commissariato Appio-Nuovo. Dall'alba di oggi, come rivela Il Messaggero nella sua edizione online, gli uomini dell'Arma sono impegnati a notificare 12 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti giovani accusati di diverse rapine ai danni di numerosi esercizi commerciali della zona. Da tempo, infatti, negozi e centri commerciali erano stati presi d'assalto dalla baby gang a Roma, la quale agiva con estrema violenza nei confronti dei malcapitati. Non solo furto e rapina, ma anche percosse e danneggiamento sono i reati contestati dalla polizia a una violenta baby gang finalmente individuata e sgominata. I ragazzini, in tutto 12, da temo avevano iniziato a seminare il terrore tra i commercianti del quartiere Appio-Tuscolano, più volte presi di mira. A mettere la parola fine alle loro azioni violente sono stati questa mattina gli agenti di polizia giunti a notificare i 12 arresti ai presunti responsabili degli atti vandalici e delle violenze, dopo una serie di attente indagini che hanno portato, alla fine, all'individuazione della baby gang. Come riporta Italiapost.it, il caso di oggi non rappresenta affatto un triste episodio senza precedenti. A Roma, sempre nel medesimo quartiere, fino a qualche tempo fa era attiva un'altra baby gang denominata "la banda del ciuffo bianco", per via del look del leader. In quel caso la polizia era intervenuta, sgominandola, lo scorso gennaio mettendo fine alle azioni violente di tre membri. Le modalità di azione del gruppo erano le seguenti: attiravano l'attenzione delle loro vittime chiedendo loro informazioni, per poi minacciarle con un coltello in cambio dei loro beni (denaro, cellulari, oggetti di valore). Con l'azione messa a segno nelle passate ore ed attualmente in corso, dunque, i commercianti piccoli e non potranno tirare un sospiro di sollievo.

