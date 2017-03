EQUINOZIO DI PRIMAVERA, OGGI/ Simbolo di rinascita: greci e irlandesi, quali sono le origini? (20 marzo 2017)

EQUINOZIO DI PRIMAVERA, SIMBOLO DI RINASCITA: DAI GRECI AGLI IRLANDESI, QUALI SONO LE ORIGINI? (20 MARZO 2017) - Ci siamo ormai addentrati a passi spediti all'Equinozio di Primavera, che sancirà ufficialmente l'inizio della bella stagione. La primavera metereologica, come sapranno i più informati, è già iniziata il primo di questo mese, ma ora, come si suol dire, il gioco si fa serio. Oggi, lunedì 20 marzo 2017, il Sole si troverà perfettamente allo Zenit dell'Equatore, un fenomeno astronomico di grande rilievo e che dal punto di vista culturale conferma il risveglio della natura. E' attorno a questa data, infatti, che ci si accorge dei primi prati fioriti, il rinvigorimento degli alberi, il canto più fitto degli uccellini. I colori sono più accesi, degni di un quadro fatto ad acquerelli, mentre l'inverno è ormai un ricordo lontano. Dal punto di vista del folklore italiani, l'Equinozio di Primavera rappresenta un inno alla vita, con cui si celebra un nuovo ciclo dell'anno, propizio, si spera, per il raccolto. In epoca greca, si celebrava la festa della resurrezione di Adone, un bellissimo giovane che aveva fatto perdere la testa a Afrodite e che in seguito venne ucciso da un cinghiale. La celebrazione assumeva quindi il simbolo della fertilità, delle nozze fra la terra, in questo caso Afrodite, e la luce, ovvero Adone. Ancora oggi, numerosi fuochi rituali vengono accesi sulle colline, perché secondo la tradizione popolare, più a lungo sarebbero rimasti in vita, maggiori sarebbero stati i frutti del raccolto.

EQUINOZIO DI PRIMAVERA, LA RINASCITA DEL NUOVO ANNO: DAI GRECI AGLI IRLANDESI, CHE ORIGINI HA LA TRADIZIONE? (20 MARZO 2017) - Molte le festività pagane indette in onore dell'Equinozio di Primavera, come quella di Eostre. In quei territori, la lepre veniva considerata sacra, come avviene anche in altre culture. Per i Britannici, per esempio, la lepre era il simbolo della dea della Caccia, mentre i Celti lo reputavano un animale in grado di aiutare a predire il futuro. Secondo alcune tradizioni, come quella cinese, la lepre era associata alla Luna, tanto che a volte la divinità viene raffigurata con la testa di quell'animale. In generale, la lepre si affianca anche al coniglio paquale, dato che hanno lo stesso significato e che anche la prima, secondo la mitologia di Eostre, deponeva delle uove per annunciare la rinascita del nuovo anno. Dal punto di vista della vegetazione, invece, l'Equinozio di Primavera è rappresentato dal trifoglio, simbolo di buona fortuna e premonitore di lievi eventi. La mitologia si rifà alla festa di San Patrizio, che secondo la cultura religiosa, usava la pianta per spiegare la Trinità cristiana durante l'evangelizzazione del popolo irlandese.

