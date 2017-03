INCIDENTE STRADALE / A1-A22, Modena: camion fuori strada, un morto (oggi 20 marzo 2017)

INCIDENTE STRADALE, MODENA: A1-A22, UN MORTO DOPO CAMION FUORI STRADA (ULTIME NOTIZIE) - Purtroppo è già gravissimo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poche ore fa nel Modenese sul tratto fra A1 e allacciamento A22 a Reggio Emilia. Un uomo è morto stamani sull’autostrada del Sole proprio appena superato l’allacciamento dell’A22 in direzione Milano, all’altezza del km 154. Stando ai primi rilievi e le ricostruzioni dell’Anas pervenute tramite agenzia Ansa, un camion è uscito di strada, adagiandosi sulla corsia d'emergenza, senza coinvolgere altri veicoli. L'autista potrebbe essere morto per un malore. Molti rallentamenti nel tratto dell’A1 e qualche coda ingente nelle prime ore del mattino, poi per fortuna il traffico si è risolto anche perché il mezzo era tranquillamente adagiato sulla corsia di emergenza. Il bilancio, purtroppo, era giù definito e gravissimo.

INCIDENTE STRADALE, NAPOLI: A3, MAXI TAMPONAMENTO TRA 3 AUTO (ULTIME NOTIZIE) - Non solo Modena, ma un altro incidente stradale questa mattina ha provocato l’allerta delle forze dell’orine in un altro tratto autostradale italiano; ci troviamo questa volta in Campania, sull’A3 nel tratto fra Torre del Greco e ed Ercolano in direzione nord, sempre nella provincia di Napoli. Pochi istanti fa, attorno alle 8.40 un maxi tamponamento a catena ha interessato tre auto che percorrevano l’autostrada in direzione Napoli. Un brutto incidente di cui ancora non è chiara la dinamica anche se pare che la prima auto sia sbandata provando il tamponamento delle due subito successive. L’incidente stradale ha provocato forti rallentamenti ancora in questi minuti anche se i mezzi di soccorso sono subito entrati in azione e stanno ritirando i veicoli coinvolti nel tamponamento. A breve la carreggiata interna dovrebbe essere liberata e a quel punto l’A3 nel tratto i Ercolano dovrebbe risultare del tutto senza code o rallentamenti.

