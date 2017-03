LEGA IL FIGLIO ALLA SBARRA PER PUNIRLO/ Video, la mamma gli tiene un piede sul collo mentre il bimbo piange

LEGA IL FIGLIO PER PUNIRLO, VIDEO: MADRE RICERCATA DALLA POLIZIA TAILANDESE, IL BIMBO È STATO LEGATO DALLA TESTA AI PIEDI PER STRADA A BANGKOK - Sono metodi educativi decisamente discutibili quelli di una madre di Bangkok che per le strade della città tailandese ha legato il figlio dalla testa ai piedi a una sbarra. Il video che potete vedere sul Corriere.it (cliccando qui) è sconcertante: il bimbo geme e la donna, senza battere ciglio, gli lega piedi e mani alla sbarra, tenendogli un piede sul collo come se stesse tenendo fermo un animale. Il video che incastra la crudele madre è stato diffuso perché la donna è ora ricercata dalla polizia, probabilmente con l’accusa di maltrattamenti. Mentre la donna lo maltrattava, il bimbo cercava di gridare aiuto e provava a dirle che non riusciva a respirate. La crudele punizione inferta il bimbo potrebbe costare caro alla madre qualora le autorità thailandesi riuscissero e rintracciarla grazie al video che sta facendo il giro del web.

