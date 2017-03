MARCO VANNINI/ Ll’avvocato Gnazi: Antonio Ciontoli sapeva che l’arma era carica? (ultime notizie)

MARCO VANNINI, ULTIME NOTIZIE: LA POSIZIONE DELL’AVV. GNAZI SU ANTONIO CIONTOLI (NEWS OGGI, 20 MARZO 2017) - Anche per i periti della Procura, Marco Vannini si sarebbe potuto salvare: è questa la sintesi dell'ultima udienza del processo sulla morte del 20enne di Cerveteri, ucciso con un colpo di pistola la sera del 17 maggio 2015. Il giovane bagnino si trovava in casa della fidanzata, Martina Ciontoli. Cosa avvenne esattamente nella villetta di Ladispoli è ancora un mistero. Per tale ragione, a processo per l'omicidio volontario di Marco è finita l'intera famiglia Ciontoli, a partire da Antonio, padre di Martina e colui che ammise di aver esploso "per scherzo" il colpo di arma da fuoco ferendo mortalmente il ragazzo. A sedere al banco degli imputati anche Viola Giorgini, fidanzata del fratello di Martina, che dovrà rispondere di omissione di soccorso. L'avvocato della famiglia di Marco Vannini, Celestino Gnazi, ha risposto di recente alle domande del sito UrbanPost.it, ribadendo la non necessità di una ulteriore perizia anche alla luce di quanto emerso nel corso dell'udienza. In quella occasione, infatti, alla domanda se Marco poteva essere salvato in caso di soccorsi tempestivi la risposta è stata netta e positiva. Possibilità che non sarebbe stata scartata del tutto neppure dai consulenti della difesa: "Si poteva escludere che Marco potesse essere salvato? Neppure loro hanno risposto ‘no’. Non lo ritengono così certo ma non lo escludono", ha commentato l'avvocato Gnazi. Ma l'udienza della scorsa settimana è stata importante anche per un altro motivo: confermare il reato di omicidio volontario contestato ai Ciontoli. Il compito dei giudici è ora quello di valutare il grado di consapevolezza degli imputati al momento del ferimento di Marco Vannini. Non è ancora stato chiarito, infatti, se alla base del ferimento letale ci sia stata una lite o se si è trattato di un "incidente", come sostenuto da Antonio Ciontoli, dopo aver parlato di "uno scherzo". Il pm, a tal proposito, sosterrebbe la tesi dell'incidente, in merito alla quale non sarebbe affatto d'accordo l'avvocato Gnazi. Il colpo, infatti, non sarebbe potuto partire "inavvertitamente" come sostenuto dal capofamiglia dei Ciontoli, "ma era necessario premere volontariamente il grilletto", come emerso da una perizia sull'arma. L'imputato, nella sua seconda versione sostenne di aver premuto volontariamente il grilletto convinto che l'arma fosse scarica. Tesi alla quale non crederebbe affatto la difesa della famiglia della vittima, né i consulenti del pm. "Secondo me ha sparato sapendo che l’arma era carica. Magari poi non voleva colpirlo, voleva solo spaventarlo – questo non lo so – però non gli si può regalare l’accidentalità del colpo, questa è la nostra posizione", ha aggiunto Gnazi. Il prossimo appuntamento con la giustizia è ora fissato al prossimo 12 aprile, quando la famiglia di Marco Vannini continuerà a chiedere con forza la verità su quanto avvenuto all'amato figlio ucciso.

