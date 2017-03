MASSIMO BOSSETTI/ Il vicino di casa di Yara Gambirasio: è l'asso nella manica della difesa? (ultime notizie)

MASSIMO BOSSETTI, ULTIME NOTIZIE: UN VICINO DI CASA DI YARA GAMBIRASIO NEL MIRINO DELLA DIFESA (NEWS OGGI, 20 MARZO 2017) - Con l'inizio della primavera dovrebbe giungere anche la data di partenza del nuovo processo d'Appello a carico di Massimo Bossetti, l'uomo condannato all'ergastolo per l'omicidio e l'occultamento di cadavere di Yara Gambirasio. Il processo si terrà di fronte alla Corte d'Appello di Brescia, al cospetto della quale la difesa del muratore di Mapello farà di tutto per ribaltare l'esito di una condanna che ha spaccato in due l'opinione pubblica. Nel frattempo, sono numerose le clamorose ipotesi emerse e destinate a fare molto discutere: dalla presunta inseminazione artificiale avvenuta ad insaputa di Ester Arzuffi e dalla quale sarebbe nato Massimo Bossetti, fino al presunto "terzo gemello". Rispetto a questa teoria, il settimanale di cronaca nera, Giallo, ha riportato le parole di Ezio Denti, consulente del team difensivo del presunto assassino di Yara Gambirasio, rese nel corso di una trasmissione tv e che lascerebbero intendere quale sarà l'asso nella manica in vista dell'Appello e che potrebbe scagionare definitivamente Massimo Bossetti. A detta di Denti, tutto sarebbe partito da un racconto della sorella gemella dell'imputato secondo la quale nella sua classe, alle medie, vi era un ragazzo identico a Massimo e nato il suo stesso giorno, al punto da essere chiamato scherzosamente "il terzo gemello". Denti si sarebbe incuriosito ed avrebbe fatto alcune indagini sul soggetto in questione: "Ho riletto nelle carte quel che disse di aver fatto la sera della scomparsa di Yara e ho scoperto che la sua versione presenta forti incongruenze". L'uomo in questione, che Ezio Denti si è limitato a chiamare "signor G." rappresenta l'ultimo sospetto della difesa di Massimo Bossetti. Il settimanale diretto da Andrea Biavardi, scovando nelle carte dell'inchiesta, sarebbe giunto all'asso nella manica della difesa. Si chiama Gianni ed è un vicino di casa della famiglia di Yara Gambirasio. Ai tempi della scomparsa della 13enne di Brembate, tutta la sua famiglia - compresi i due figli che all'epoca avevano 14 e 20 anni - fu interrogata. L'uomo finito nel mirino della difesa di Massimo Bossetti avrebbe un alibi di ferro, confermato da amici e parenti. Ma cosa non convincerebbe, dunque, la difesa dell'uomo condannato in primo grado all'ergastolo, al punto da parlare di "gravi incongruenze"? Nella sua ospitata tv, Ezio Denti aveva posato l'accento su un pick-up Nissan, a sua detta appartenente al "signor G.", davanti alla casa di un vicino la sera della scomparsa di Yara Gambirasio. La vettura fu ripresa anche dalle telecamere della zona, ma come spiega Giallo, non sarebbe affatto di Gianni bensì del fratello Giuseppe. A chi dei due fratelli farebbe riferimento Denti, parlando del misterioso uomo che potrebbe scagionare Massimo Bossetti? In entrambi i casi, come fa sapere il settimanale specializzato in cronaca nera, le incongruenze paventate non esisterebbero e gli eventuali dubbi sarebbero stati tutti sistematicamente spazzati via. "Abbiamo sempre aiutato gli inquirenti, siamo stati ascoltati, ci hanno preso il Dna. Dicano quello che vogliono, ma noi non c'entriamo niente e i carabinieri lo hanno già stabilito", hanno commentato i familiari di Gianni, il quale non avrebbe nulla a che fare con questa brutta vicenda.

