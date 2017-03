METRO M2 CHIUSA, ATM NEWS: LINEA VERDE SOSPESA TRA CASCINA ANTONIETTA E GESSATE (ULTIME NOTIZIE) - Metro verde M2 chiusa, per pochissimi minuti, tra le stazioni di Gessate e Cascina Antonietta a nord di Milano: il traffico del mattino è stato interrotto nel tratto ultimo della metropolitana verde di Milano, quello subito dopo Gorgonzola verso il capolinea Gessate per motivi ancora tutti da scoprire. Si ipotizzano un guasto o peggio un pacco sospetto trovato sulla banchina: a differenza delle altre volte consuete di falsi allarmi sulla rete metro di Atm, non vi sono stati interventi della pubblica autorità per verificare lo stato del pacco o borsa sospetta. E neanche sono intervenuti per un possibile o probabile tentato suicidio sotto i binari della metro: l’avviso è apparso sull’app di Atm Info Traffico e recitava così: «linea metro M2 chiusa tra le stazione di Gessate e Cascina Antonietta, a breve tutte le informazioni su bus sostitutivi e mezzi alternativi». L’alert però è scomparso quasi subito sia dal sito di Atm che dall’App e sul canale Twitter Atm Informa, di norma molto aggiornato per tutti i disagi provocati sulla rete Atm milanese, neanche è apparso tale avviso. Si ipotizza dunque o un guasto risolto in breve tempo, oppure un probabile rischio allarme bomba subito rientrato per la verifica effettuata sull’eventuale pacco sospetto. Il servizio traffico della Metro Verde M2 è ripreso e tornato normale come per tutte le altre linee di Milano, dalla rossa alla gialla finendo sulla lilla.

