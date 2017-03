SCIOPERO AEREI/ Oggi controllori di volo Enav: info, orari e voli garantiti (20 marzo 2017)

SCIOPERO AEREI OGGI 20 MARZO 2017: CONTROLLORI DI VOLO ENAV, INFO E ORARI - E' stato proclamato per oggi 20 marzo 2017 uno sciopero aerei: la protesta riguarda i controllori di volo Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, e i lavoratori del comparto aeroportuale e indotto degli aeroporti. Lo sciopero aereo del personale Enav è stato indetto dai sindacati Unica, Filt-Cgil, Fit-Cils-Uilt-Uil-Ugl-Ta. Il personale della società sciopererà dalle ore 13:00 alle 17:00. Invece lo sciopero generale dei lavoratori del comparto aereo ed indotto degli aeroporti è stato proclamato dalla Confederazione Cub per 24 ore, dalle ore 00:01 alle ore 23:59.

L'Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, comunica a tutti i viaggiatori quali sono i voli garantiti oggi in occasione dello sciopero aerei. I voli da assistere in aggiunta ai voli di stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso sono i seguenti: tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. Dovrà essere comunque assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero. E' anche assicurata la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti all'inizio dello sciopero aerei e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti; l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall'inizio dello sciopero; tutti i voli intercontinentali in arrivo compresi i transiti su scali nazionali.

CLICCA QUI PER I VOLI GARANTITI - CLICCA QUI PER L'INTEGRAZIONE AI VOLI GARANTITI

© Riproduzione Riservata.