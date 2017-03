TEST ATOMICI/ I video nascosti dagli Usa: 210 gli esperimenti nucleari tra 1945 e il 1962

TEST ATOMICI, I VIDEO CHE GLI USA TENEVANO SEGRETI - Sono stati pubblicati i video degli esperimenti americani con le bombe atomiche e a mostrarli per la prima volta è il canale Youtube del Lawrence Livermore National Laboratory. Gli Stati Uniti hanno effettuato ben 210 test nucleari nell'atmosfera fra il 1945 e il 1962 in Nevada e nelle Isole Marshall. I test sono stati registrati con sistemi di più cineprese e telecamere ad alta velocità capaci di catturare circa 2.400 frame al secondo. Molti di questi 10mila filmati sono andati persi, abbandonati nei decenni successi nei caveau di massima sicurezza sparsi negli States. Gregg Spiggs, specialista di fisica delle armi, e un gruppo di esperti del Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) hanno però restaurato negli ultimi cinque anni alcuni di questi video, rendendoli disponibili su Youtube. Il Lawrence Livermore si trova a Livermore, a circa 40 miglia a sud est di San Francisco, ed è un laboratorio di ricerca del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti d'America gestito dall’università della California. Il centro si occupa dello sviluppo di armi nucleari per il governo americano insieme al Laboratorio Nazionale di Los Alamos. La declassificazione dei video permetterà agli esperti di stabilire l’esatto deterrente nucleare degli Usa: potrebbe infatti esserci una percentuale di errore fino al 30% sui calcoli delle detonazioni ad oggi effettuati. Il team guidato da Spriggs ha individuato 6500 dei 10mila filmati realizzat: 4200 sono già stati scansionati, circa 500 sono stati rianalizzati quelli desecretati, sono stati publicati sul canale Youtube che potete visualizzare cliccando qui sotto.

