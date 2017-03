TRIFONE E TERESA/ Processo Giosuè Ruotolo: la parola ai fratelli della ragazza uccisa (Oggi, 20 marzo 2017)

TRIFONE E TERESA, GIOSUÈ RUOTOLO: NUOVA UDIENZA, PAROLA AI CONSULENTI DI PARTE CIVILE E AI FRATELLI DELLA RAGAZZA UCCISA (NEWS OGGI, 20 MARZO 2017) - Nuovo appuntamento in aula, oggi, nell'ambito del processo nel quale si cerca di far luce sulla morte di Trifone Ragone e Teresa Costanza, i due fidanzati uccisi il 17 marzo 2015. Unico imputato a sedere di fronte alla Corte d'Assise di Udine è Giosuè Ruotolo, ex militare 27enne sul quale sono ricaduti i maggiori sospetti degli inquirenti. Dopo l'importantissima udienza passata, nella quale ha avuto un ruolo centrale l'intervento della criminologa Roberta Bruzzone, uno dei consulenti delle parti civili, il processo è stato aggiornato alla data odierna. Si tratterà della ventunesima udienza, nella quale saranno ascoltati il consulente informatico di parte, Nicola Caprioli e gli ultimi testi delle parti civili, tra cui i fratelli di Teresa e altri ex commilitoni di Trifone e del presunto assassino della coppia. Nell'intera vicenda ciò che avrebbe colpito notevolmente gli esperti, a partire dalla criminologa Roberta Bruzzone, fu in particolare il profondo odio dell'assassino nei confronti delle due vittime: "Ne ho visti tanti, in 20 anni, di delitti efferati ma uno così no", aveva dichiarato prima del suo intervento in aula, seguito poi da quello degli altri consulenti, tra cui Simone Bonifazi che si è occupato degli spostamenti dell'imputato nel giorno del duplice delitto di Trifone e Teresa, Nicola Caprioli per le immagini digitali e Gianfranco Guccia che è intervenuto in merito alla parte balistica. Come sottolinea il portale CronacheDellaCampania.it, grande attenzione è stata data ai messaggi ed al loro tenore, inviati via Facebook dal falso profilo "Anonimo anonimo" e che, secondo gli esperti, vedrebbero una ideazione a carattere femminile ed una esecuzione tipicamente maschile. Una doppia regia, dunque, come ribadito anche dalla criminologa che, nel corso di un suo recente intervento alla trasmissione La vita in diretta, ha riferito questo importante concetto, tanto da dichiarare: "Io ho analizzato tutta una mole di messaggi tra Ruotolo e la fidanzata Patrone. Continuo a vedere una regia legata a temi femminili, ma ci sono due menti che operano in maniera congiunta. Il movente è sicuramente solido". Sempre attorno ai messaggi definiti "deliranti" ed inviati da Rosaria Patrone all'allora fidanzato Giosuè Ruotolo, secondo l'accusa il killer di Trifone e Teresa, di recente si è concentrata anche la trasmissione Quarto Grado. Una serie di messaggi inquietanti, il cui invio di colpo si interruppe proprio in concomitanza con il duplice delitto che si consumò a Pordenone, nel parcheggio del palasport. L'intento della ragazza - oggi indagata a piede libero per favoreggiamento e che di recente, in qualità di teste, si è avvalsa della facoltà di non rispondere - era quello di attirare in tutti i modi l'attenzione di Ruotolo, condizionandolo psicologicamente a distanza. Una gelosia folle, la sua, che riguardava in particolare Trifone, reo, secondo Rosaria, di poter irretire Giosuè a causa delle sue numerose frequentazioni femminili.

© Riproduzione Riservata.