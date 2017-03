Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: addio a Chuck Berry. Mattarella a Locri (20 marzo 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 20 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). ADDIO A CHUCK BERRY - All’età di novantanni, si è spento nella sua bella casa del Missouri il grande musicista di colore Chuck Berry. Berry che con la sua immancabile chitarra aveva cambiato il modo di intendere il rock'n'roll, era malato da tempo, ma fino all’ultimo ha cercato di fare musica com’era nel suo stile. Berry è deceduto attorniato dall’effetto dei suoi cari nella sua città natale, Saint Louis, li dove aveva iniziato a interpretare la musica polare con una musicalità totalmente nuova per l’epoca. Immediatamente dinanzi alla sua casa sono giunti i suoi tanti ammiratori, che hanno voluto esprimere il loro cordoglio per la grande perdita. I funerali si terranno nella prossima settimana, funerali che come ogni apparizione del grande musicista nero, saranno prevedibilmente l’ennesimo grande bagno di folla dell’artista.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 20 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). MARTIN SCHULZ A CAPO DEI SOCIALDEMOCRATICI TEDESCHI - Con una maggioranza bulgara Martin Schulz è stato eletto quest’oggi a capo dei socialdemocratici tedeschi. Schulz già presidente del parlamento europeo ha superato in percentuale candidati del passato che hanno fatto la storia della Germania, come Willy Brandt e Gerhard Schroeder. Il nuovo leader dei socialdemocratici che sfiderà Merkel alle prossime elezioni di settembre, ha sottolineato nel suo discorso di accettazione della candidatura, come il suo lavoro tenderà alla creazione di una Germania più equa e forte, sia in campo nazionale che in politica estera. Importanti le affermazioni di Schulz che da europeista convinto ha dichiarato che la Germania e l’Europa devono essere sempre una cosa sola.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 20 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). MATTARELLA A LOCRI PER LA GIORNATA CONTRO LE MAFIE - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto quest’oggi in Calabria, a Locri, per ricordare le tante vittime di Mafia. Il presidente della Repubblica ha voluto ricordare come nel nostro paese la criminalità organizzata ha avuto per molto tempo la vicinanza di un variegato pubblico di collusi, vicinanza che di fatto ha esasperato il potere mafioso. Mattarella che nel passato ha più volte ricordato il sacrificio delle tante personalità pubbliche, tra i quali il fratello Piersanti, uccise da persone senza scrupoli è stato lungamente applaudito. È la prima volta che un capo dello stato visita la cittadina calabrese, una cittadina che negli anni si è evidenziata per le tante uccisioni dagli uomini del malaffare, egli è intervenuto ad una manifestazione organizzata dall’associazione "Libera".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 20 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). 3 MORTI NEL PISANO - Tragico incidente alle porte di Pisa, dove un autovettura ha sfondato le protezioni del ponte sul Serchio ed è precipitata nel fiume. Nell’incidente 3 persone hanno trovato la morte, due delle salme sono state recuperate dal nucleo dei vigili del fuoco della città pisana, mentre uno risulta disperso. Le vittime tutte di nazionalità romena sono Marius Nicolae, 31 anni, Cristina Mircea, di 26, mentre il disperso è Lucian Cristea, 31 anni. Dai primi riscontri della polizia e dei vigili urbani immediatamente giunti sul luogo della tragedia, l’incidente è probabilmente da addebitarsi all’alta velocità della vettura, che ha portato la stessa a cappottarsi prima dell’impatto con le acque del fiume, che in quel luogo sono profonde una decina di metri.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 20 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). SERIE A, JUVENTUS RULLO COMPRESSORE - Un vero e proprio rullo compressore la Juventus di Massimiliano Allegri, che oggi in un Marassi strapieno ha conquistato tre punti importantissimi in ottica scudetto. I bianconeri come al solito in questa stagione hanno offerto uno spettacolo camaleontico, con un primo tempo tutto all’attacco e una seconda frazione di gioco in difesa come una provinciale. Di Cuadrado il gol della vittoria, bravo ad anticipare la difesa e a incornare un bel cross dalla destra. Nel secondo tempo in alcuni periodi forte pressione della Sampdoria, che però si è infranta sulla difesa migliore del campionato. Da sottolineare il record di Buffon che al 20° del secondo tempo è diventato il giocatore più presente nella storia bianconera superando il mitico Boniperti. Unica recriminazione per la squadra campione d’Italia l’infortunio patito da Dybala, con l’asso argentino che ha dovuto lanciare anzitempo il campo per un indurimento muscolare.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 20 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). SERIE A, LE ALTRE - Spettacolare esordio della giornata per il Napoli di Sarri che nell’anticipo dell’ora di pranzo ha battuto in trasferta l’Empoli per 3 a 2. Ottima prima frazione di gioco dei partenopei, che si sono portati sul 3 a 0, ma che nel secondo tempo hanno permesso all’Empoli di riaprire il match. Atalanta che invece passeggia sul Pescara con gli abruzzesi quasi ormai spacciati, spacciati insieme al Crotone che perde in casa a causa di una Fiorentina bella e cinica. Pari e patti tra Cagliari e Lazio, mentre ottima prestazione del Chievo Verona che in casa vincono per 4 a 1 sul Bologna. Nel posticipo larga vittoria dell’Udinese sul Palermo di Lopez. Chiude la giornata il posticipo tra Roma e Sassuolo, con la squadra di Spalletti che ottiene i tre punti dopo essere andata in svantaggio nel primo tempo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 20 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). TRIS AZZURRO AD ASPEN - Bellissimo finale di stagione per lo sci azzurro, con un podio tutto italiano ad Aspen in Colorado nella gara che di fatto ha chiuso la stagione agonistica 2017 nella categoria Gigante donne. Sul gradino più alto del podio La giovanissima Federica Brignone che ha preceduto Sofia Goggia di 44 centesimi di secondo e Maria Bassino e di 47. Con i tre podi di oggi salgono a 43 le presenze sul podio delle donne della "valanga azzurra", donne che finanche fuori dal podio della classifica generale hanno tenuto alto il buon nome dello sci azzurro. Per la cronaca la coppa è andata a alla francese già campionessa del mondo Tessa Worley, che ha preceduto l’americana Mikaela Shiffrin.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 20 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). IN COMA LA MORO - È in coma in condizione critiche, Federica Moro la pugile 25enne ricoverata ieri notte all’ospedale di Pescara dopo che era stramazzata al suolo a causa di quella che poi si è rivelata una importante emorragia subdurale al cervello. La Moro atleta in forza alla Boxing Mestre aveva appena finito il suo incontro, perdendolo, nella categoria dei 57 kg, all’interno del torneo nazionale di Chieti Elite II. La veneziana studentessa universitaria, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Pescara dove tutt’ora è intubata e respira grazie ad un respiratore artificiale. I dottori per quanto ottimisti, sottolineano che in caso di operazione al cranio le condizioni sono da valutare ora per ora.

