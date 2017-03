AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: veicolo in avaria sull'A1 (ultime notizie, oggi 21 marzo 2017)

Autostrade, bollettino traffico, Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 21 MARZO 2017). VEICOLO IN AVARIA SULL'A1 BOLOGNA-FIRENZE - Nella tarda serata di ieri ci sono stati non pochi problemi sull'autostrada A1 Bologna-Firenze con code che si sono formate al chilometro 262.2 direzione Milano tra Calenzano e il bivio A1-Variante. Questo perchè sulla carreggiata si è fermato un veicolo in avaria. Ovviamente questo ha obbligato oltre al soccorso stradale anche l'arrivo dei vigili del fuoco per eventuali incedi causati proprio dai problemi alla singola autovettura. Nella notte poi si è lavorato molto per sistemare la situazione e far defluire il traffico anche perchè il carroattrezzi ha dovuto portare via il veicolo danneggiato. Sicuramente quando ci troviamo di fronte a una situazione con macchine avariate e costrette a fermarsi in mezzo alla carreggiata non possono che esserci dei problemi. Questo perchè ovviamente una macchina ferma può portare al formarsi di code dietro di essa e alla difficoltà a cambiare corsia anche se in questi casi è sempre obbligatorio sistemare a distanza debita il triangolo. Non dovrebbero esserci situazioni di disagio oggi, ma comunque per chi dovrà attraversare il tratto in merito è sempre consigliabile controllare il sito istituzionale Autostrade.it per vedere proprio se ci sono degli aggiornamenti in tempo reale in merito.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 21 MARZO 2017). CANTIERI, DISAGI E DISSERVIZI - La giornata di oggi, martedì 21 marzo 2017, potrebbe portare anche a delle situazioni di disagio sulle autostrade italiane. Come sempre è consigliabile andare a controllare il sito istituzionale Autostrade.it che riporta aggiornamenti in tempo reale proprio su questo. Nella notte è stata segnalata una coda sull'A1 Milano-Bologna al chilometro 90.4 direzione Milano tra il bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Fidenza per lavori in corso. Questo ha portato ovviamente a situazioni di indecisione e quindi all'obbligo di fare attenzione. Sull'A6 Torino-Savona invece è ancora in vigore l'obbligo di catene a bordo tra Marena e bivio A6/A10 Savona per la possibilità di neve. Inoltre sull'A14 Bolonga-Ancona è segnalato un disservizio fino alla mezzanotte di oggi e cioè al chilometro 111.3 direzione Taranto troviamo l'area di servizio Rubicone ovest con i servizi igienici non disponibili.

© Riproduzione Riservata.