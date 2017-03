BIPLANO PRECIPITATO SULLA STATALE/ Agrigento, morto il pilota 55enne del velivolo (Ultime notizie)

Immagini di repertorio (LaPresse)

BIPLANO PRECIPITATO AGRIGENTO: PILOTA SI SCHIANTA SU STATALE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 21 MARTZO 2017) - Incidente mortale oggi ad Agrigento dove un biplano è precipitato sulla statale 640 che collega la città a Favara. Il pilota del velivolo è morto nello schianto. Secondo quanto riferito da Agrigentonotizie.it, il biplano è precipitato al chilometro 14: alla guida c'era Salvatore Scannella, di 55 anni, di Campofranco, nel Nisseno. L'uomo è deceduto poco dopo l'impatto del biplano sulla strada statale. I vigili del fuoco che sono arrivati sul luogo dell'incidente lo avrebbero infatti trovato ancora vivo e intrappolato nelle lamiere: il pilota del biplano sarebbe morto mentre giungeva l'ambulanza del 118 per soccorrerlo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia stradale ed un elisoccorso. In base ad una prima ricostruzione di quanto avvenuto, secondo la testimonianza di un poliziotto che avrebbe assistito all'incidente mortale, il biplano sarebbe rimasto impigliato nei fili dell'alta tensione e sarebbe poi precipitato sulla strada statale. Al momento sono in corso gli accertamenti del caso per stabilire l'esatta dinamica di questo incidente e per capire quali siano state le cause che hanno fatto precipitare il biplano.

