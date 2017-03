DOTTORESSA UCCISA/ Salento, l'arma del delitto è un farmaco? (21 marzo 2017)

Immagine d'archivio

DOTTORESSA UCCISA, SALENTO: L'ARMA DEL DELITTO E' UN FARMACO? (21 MARZO 2017) - Macabra scoperta nel Salento, a Casarano, dove è stato ritrovato il corpo privo di vita di una dottoressa di 49 anni. La donna si trovava riversa sul pavimento della camera da letto, mentre il decesso sarebbe avvenuto la scorsa domenica. Nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia della vittima, così come richiesto dal pm Stefania Mininni, in turno al momento della chiamata. Impossibile per ora stabilire se la morte sia stata violenta o procurata con qualche tipo di farmaco. Accanto al corpo infatti, sottolinea Il Corriere del Mezzogiorno, è stata ritrovat anche una siringa. Per ora si conoscono solo le iniziali della donna, grazie alla stampa locale, e secondo le prime indiscrezioni, R.C. non avrebbe subito violenza. L'esame esterno ha permesso di escludere l'ipotesi, anche se maggiori chiarimenti verranno dati con l'avanzare delle indagini.

