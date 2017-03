Estrazione/ Del Lotto di oggi e Superenalotto, 21 marzo: i numeri vincenti (conc 34/2017, martedì)

Estrazioni del Lotto e del Superenalotto (Fonte: LaPresse)

LOTTO E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! - Ricevitorie strapiene in previsione di questo nuovo concorso del Lotto e 10eLotto. Milioni i giocatori che in tutt'Italia attendono solo di conoscere il risultato dell'estrazione ed assistere alla diretta. Chi sarà fra i vincitori? In attesa di scoprire il responso, continuiamo ad occuparci di vincite, dando uno sguardo alle ultime quote registrate. In vetta il 10eLotto grazie ad oltre 79 mila euro vinti a Moncalieri, nel torinese, dove un giocatore ha realizzato 9 numeri su 10. Secondo posto per la provincia di Foggia, grazie ad un fortunello di San Severo che ha centrato 8 numeri ed un premio di più di 53 mila euro. Finiscono invece nella Capitale le vincite più alte del Lotto, nello specifico per Grottaferrata. Un vincitore ha conquistato infatti oltre 48 mila euro grazie a terno e ambo su Roma ed altre due vincite gemelle che farebbero pensare ad un unico giocatore. Se così fosse, il bottino finale supererebbe i 146 mila euro. Fortuna in arrivo anche nella provincia di Como, a Tavernerio, dove 4 numeri centrati hanno regalato ad un appassionato quaterna, terno e ambo per il valore di più di 62 mila euro.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (18 MARZO 2017): LA SMORFIA - Primo concorso del Lotto per questa settimana e già milioni di giocatori in attesa del risultato. Ancora molte persone devono ultimare la loro giocata, vuoi perché sono ancora al lavoro o alle prese con lo studio, vuoi perché la prima parte della settimana è sempre più impegnativa. Mentre voi raggiungete il vostro posto preferito per giocare, sia una ricevitoria che la postazione internet di casa, la nostra Rubrica vi racconterà la news scelta per oggi. I furti sono una piaga della società, ma in Giappone sembra che il più quotato sia quello di carta igienica dai servizi pubblici di alcune mete turistiche. Fra queste il Tempio del Cielo, che è uno dei più frequentati e preso di mira dai ladri. Per poter impedire che la criminalità dilaghi fra i bagni pubblici di Pechino, una società ha messo a punto un dispositivo in grado di usare lo scanner facciale e che in seguito abiliterà all'erogazione di carta igienica. Per ora si tratta di un progetto sperimentale, ma sembra che per ora le critiche sembrano riguardare più che altro gli unici 60 cm di carta igienica messi a disposizione. Vediamo cosa ci dice la smorfia napoletana: abbiamo la carta, 55, l'igiene, 4, i bagni, 72, i turisti, 22, e il furto, 70. Come Numero Oro per gli amici del 10eLotto scegliamo invece l'impronta, . Ed ora? Numeri vincenti in arrivo, pronti a segnare tutto con carta e penna.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (18 MARZO 2017): LE QUOTE - Un bottino da 21 mila euro sarà il premio del Jackpot del SuperEnalotto: il concorso di questa sera vedrà la nomina di un vincitore? Per ora è difficile da dire, anche se da una parte ci si augurerebbe che il montepremi continuasse a salire ancora un po'. Giusto per avere un montepremi più generoso e in linea con i suoi predecessori. In attesa anche tutti i giocatori che nell'ultimo appuntamento hanno centrato una delle quote e che oggi vorrebbero raddoppiare la vincita. Dopo una clamorosa assenza, il 5 ha donato oltre 102 mila euro a due fortunelli, mentre il 4+ ha premiato un giocatore con più di 47 mila euro. Al terzo posto i 3.528 euro abbinati al 3+ e distribuiti a 70 vincitori, mentre a seguire troviamo il 4 con 476,84 euro realizzati da 433 giocatori. Si continua con 17.740 tagliandi vincenti registrati dal 3, che ha messo in palio 35,28 euro, mentre 6,65 euro è la quota del 2, centrato da 293.141 vincitori. Per le quote standard, il primato spetta sempre al 2+ ed ai suoi 100 euro. I vincitori sono stati 1.510, mentre 9.755 sono stati gli appassionati a realizzare i 10 euro dell'1+. 5 euro invariati per lo 0+ e 22.659 che hanno indovinato la combinazione.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (18 MARZO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Si parte con il conto alla rovescia per l'estrazione del SuperEnalotto di questa sera: qualcuno conquisterà il Jackpot? Questa è la domanda più frequente fra gli appassionati del gioco Sisal, che ovviamente tifano per se stessi. Mentre attendiamo sempre più febbricitanti il risultato dell'estrazione, tuffiamoci già nel mondo dei premi, immaginandoci di tagliare quel famoso traguardo. Ovviamente grazie al fidato KickStarter, il principale supporto della nostra Rubrica. Il problema principale dei dispositivi di ultima generazione rimane la durata della batteria. A causa di video, sms, applicazioni e tanto altro, finiamo per scaricare la batteria di smartphone e tablet in pochissimo tempo. Super Screen permette di ottenere un potenziamento della batteria grazie all'applicazione di uno schermo sul nostro dispositivo. Completamente funzionale, di alta qualità e in grado di donare il massimo dell'esperienza visiva e tattile. Il goal? A fronte di 50 mila dollari richiesti, i versamenti hanno superato le 400 mila unità. Ancora 29 giorni di tempo per assicurarsi un posto in prima fila ed ancora pochissimo prima di scoprire i numeri vincenti. Siete pronti?

