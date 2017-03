GIANNA DEL GAUDIO/ Antonio Tizzani: nessuna traccia dell'uomo incappucciato nella villetta (Ultime notizie)

Gianna Del Gaudio

GIANNA DEL GAUDIO, ULTIME NOTIZIE: NESSUNA TRACCIA DI ESTRANEI SULLA SCENA DEL CRIMINE (NEWS OGGI, 21 MARZO 2017) - A quasi sette mesi dal delitto di Gianna Del Gaudio, ex professoressa 63enne in pensione sgozzata nella sua villetta di Seriate la notte tra il 26 ed il 27 agosto scorso, il suo assassino è ancora a piede libero. Per il delitto della donna gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati un solo nome, quello del marito 68enne Antonio Tizzani e che si dichiara l'unico testimone del fantomatico "uomo incappucciato" datosi alla fuga dopo aver ucciso la moglie Gianna. Esiste davvero il misterioso soggetto coperto da un cappuccio e che avrebbe fatto irruzione nella villetta, uccidendo Gianna Del Gaudio, forse sciacquandosi le mani dal sangue e frugando nella borsa della vittima, prima di darsi alla fuga, colto in flagrante da Antonio Tizzani? L'ex ferroviere indagato avrebbe addirittura fornito una descrizione dell'incappucciato, ma la sua versione non avrebbe trovato ad oggi alcun riscontro, né dalle testimonianze dei vicini, né dalle immagini delle telecamere della zona. La domanda sull'esistenza del soggetto che Antonio Tizzani avrebbe riconosciuto essere l'assassino di Gianna Del Gaudio, dunque, ha finora caratterizzato l'intero giallo di Seriate ma in seguito alle ultime novità cadrebbe ancora una volta la tesi sollevata dall'indagato. Stando a quanto reso noto nelle passate ore dal sito UrbanPost.it, infatti, non sarebbe stata evidenziata alcuna traccia di estranei all'interno della villetta trasformatasi nel luogo del terribile quanto misterioso omicidio. E' quanto emerso dalla relazione dei Ris depositata in procura a Bergamo lo scorso 17 marzo e con la quale verrebbero messe ancora una volta in dubbio le parole dell'ex ferroviere. La relazione degli uomini dei Ris sull'assenza di tracce di estranei in casa della vittima, evidenzierebbe come non vi sia alcuna traccia dell'incappucciato né all'interno della villetta né all'esterno della villetta. Questi accertamenti saranno ora confrontati con quelli eseguiti dai carabinieri al fine di giungere presto alle prime risposte certe sul drammatico omicidio. Massimo riserbo anche sull'esito della traccia di Dna trovata sotto la lama del cutter, la presunta arma usata per sgozzare Gianna Del Gaudio. Secondo le indiscrezioni la traccia biologica apparterrebbe ad Antonio Tizzani, ma a tal proposito non sarebbe giunta alcuna conferma certa. Tracce del marito della vittima sul luogo del delitto sarebbero invece del tutto giustificate dall'assidua frequentazioni degli ambienti da parte del 68enne, ma l'assenza di tracce estranee non eliminerebbe automaticamente la possibilità di persone diverse dai familiari dell'ex professoressa. Se il suo è stato un omicidio premeditato, è anche possibile che l'assassino abbia indossato appositamente dei guanti al fine di non lasciare alcuna traccia di sé sulla scena del crimine.

