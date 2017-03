GIULIA DI SABATINO/ Chiesta l'archiviazione: si è suicidata? (Chi l'ha visto?)

Giulia Di Sabatino a Chi l'ha visto? su Rai Tre

GIULIA DI SABATINO, LA MISTERIOSA MORTE DELLA 19ENNE RITROVATA SOTTO UN CAVALCAVIA - Per la procura di Teramo è stato un suicidio quello di Giulia Di Sabatino, morta fra la notte fra il 31 agosto e il primo settembre 2015, proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto diciannove anni. La giovane è volata giù da un cavalcavia della provinciale 262 che collega Giulianova a Montone, finendo tra i caselli di Mosciano e Val Vibrata nel tratto dell’autostrada A14 che attraversa l’Abruzzo. I resti della ragazza furano scoperti la mattina dopo intorno dalle 5.30 da chi transitava sul quel tratto di A14 in corrispondenza della stazione di servizio di Tortoreto Ovest. Del corpo restava poco: il cadavere era infatti stato dilaniato dal passaggio di auto e tir, finendo per essere irriconoscibile.

GIULIA DI SABATINO, LA DECISIONE DELLA PROCURA DI TERAMO - Un anno e mezzo dopo il ritrovamento del corpo di Giulia Di Sabatino sotto quel cavalcavia dell’A14, la procura di Teramo ha deciso di chiudere definitivamente le indagini sulla morte della ragazza e ha fatto richiesta di archiviazione del fascicolo per istigazione al suicidio e quindi per la posizione delle tre persone indagate. Secondo gli inquirenti non sarebbe emerso nessun elemento a carico dei tre uomini e ciò farebbe ritenere alla Procura senza alcun dubbio che Giulia si sia suicidata. Ora la decisione sull’archiviare o meno il caso spetta al gip. Come atto dovuto a fronte di tutta una serie di accertamenti, la Procura iscrisse inizialmente due persone nel registro degli indagati: il 41enne che quella notte diede a Giulia un passaggio in scooter e il 25enne che la accompagnò sul cavalcavia a bordo di una panda rossa. A questi si aggiunse poi una terza persona, un uomo indagato per pedopornografia alla Procura distrettuale de L’Aquila dopo che la Procura di Teramo aveva rinvenuto delle foto osé sul cellulare della ragazza. Stando agli accertamenti tali foto sarebbero partite proprio dal cellulare dell’uomo.

GIULIA DI SABATINO, LA FAMIGLIA NON CREDE ALL’IPOTESI DEL SUICIDIO - Al contrario della procura di Teramo, la famiglia di Giulia Di Sabatino non crede all’ipotesi del suicidio e tramite il legale Antonio Di Gaspare ha già annunciato che si opporrà all’archiviazione, come si legge su Todey.it: “La richiesta di archiviazione mi è stata notificata oggi. Faremo sicuramente opposizione all'archiviazione. Ci sono tante contraddizioni, tante cose che non sapevamo. E riteniamo che ci siano tutti gli elementi quantomeno per proseguire le indagini”. La famiglia non ha mai creduto che Giulia si possa essere suicidata e ha rivolto accorati appelli sui giornali e attraverso le televisioni per far sapere a tutti la loro posizione sul caso.

