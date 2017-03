INCIDENTE STRADALE / Vomero, Napoli: investito da auto, muore 34enne (Ultime notizie oggi, 21 marzo 2017)

Immagini di repertorio (LaPresse)

INCIDENTE STRADALE VOMERO: 34ENNE MUORE INVEESTITO DA AUTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 21 MARZO 2017) - E' avvenuto nella notte un incidente stradale mortale a Napoli, nel quartiere collinare del Vomero. Un uomi di 34 anni è stato investito da un'automobile a pochi passi da casa. Secondo quanto riportato da Napolitoday.it, il giovane si chiamava Nicola Sarnataro ed è deceduto in via Bernardo Cavallino, vicino alla sua abitazione. L'incidente stradale mortale si è verificato nella notte. La famiglia dell'uomo morto dopo essere stato investito era stata colpita da un'altra tragedia poco tempo fa: il padre del ragazzo deceduto stanotte è infatti morto un mese fa. Nel caso del giovane investito non sono serviti a nulla i soccorsi che sono subito intervenuti sul luogo dell'incidente stradale. A tutti gli automobilisti, proprio per evitare incidenti, è sempre consigliato di prestare massima attenzione alla guida e soprattutto di rispettare le norme del codice della strada, in particolare quelle che riguardano le distanze d sicurezza e i limi di velocità.

