Paola Quattrini (Foto: Lapresse)

PAOLA QUATTRINI DERUBATA, LADRI IN CASA E BOTTINO DI 50MILA EURO: VIP ROMANI NEL MIRINO? - Grande spavento per Paola Quattrini, derubata dei suoi gioelli nella propria abitazione sulla Cassia, a Roma, da alcuni topi d'appartamento. Come riportato da Il Messaggero, la nota attrice teatrale e icona sexy degli anni '70, di rientro dall'International Theatre Centre di Comiso dove aveva tenuto un corso di recitazione nella scuola di teatro del regista Walter Manfrè, sabato notte ha telefonato allarmata alla polizia:"Ho paura di rientrate a casa, mi sono accorta che la finestra e il portone sono stati forzati". Gli agenti, recatisi immediatamente sul posto, hanno accertato che i ladri sono riusciti ad entrare forzando una portafinestra e hanno fatto razzie soprattutto dei gioielli della Quattrini, portando via un bottino quantificabile in circa 50mila euro. Il vero obiettivo dei malviventi sarebbe stata però la cassaforte, la quale avrebbe retto ai tentativi di scasso di quelli che sono stati considerati dagli inquirenti come "dei professionisti". Non è un caso, infatti, che nessuno dei vicini di casa della Quattrini abbia sentito nulla; né che nonostante fosse sabato sera - e si fosse a due passi da Ponte Milvio, luogo della movida romana per eccellenza - il furto sia passato inosservato. Non è da escludere che la banda di ladri sia la stessa che giovedì scorso ha realizzato la rapina in casa di Ricky Tognazzi e Simona Izzo: così come successo alla coppia di attori, derubati mentre si trovavano a cena fuori, anche Paola Quattrini ha subito il furto mentre non si trovava in casa. Un dato che potrebbe provare il metodo usato dai malfattori: spiare le abitudini della vittima e colpirla nel momento più opportuno. Quel che è certo, dopo i furti subiti nei mesi scorsi da Teo Mammucari e Giuseppe Tornatore è che i vip romani sono più che mai nel mirino dei ladri.

