PREVISIONI METEO/ La Primavera arriverà, intanto piove al nord (oggi 21 marzo 2017)

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: TORNA LA PIOGGIA AL NORD (OGGI, 21 MARZO 2017) - Nonostante ormai la Primavera sia arrivata il cielo non smette di stupire. Dopo alcune settimane di cielo limpido infatti al nord torna la pioggia. Nella prima mattina vedremo cielo piuttosto coperto e temperature in forte ribasso. La situazione però sarà ancora peggiore nel pomeriggio quando ci saranno delle precipitazioni anche se non dei veri e propri temporali. Verranno colpite dall'acqua Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto. La situazione più anomala la vivremo sull'alta Lombardia dove ci sarà neve mista a pioggia che però non attecchirà proprio perchè l'acqua renderà impossibile questo. Sicuramente la situazione sarà portata a migliorare nelle prossime settimane e presto metteremo tutti gli abiti pesanti negli armadi per l'arrivo finalmente del caldo.



PREVISIONI METEO E MALTEMPO: CIELO SCURO AL CENTRO-NORD, SOLE AL SUD (OGGI, 21 MARZO 2017) - Oggi, martedì 21 marzo 2017, inizia ufficialmente la Primavera, ma almeno al centro-nord non ce ne siamo accorti. Dopo un paio di settimane di bel tempo sono alcuni giorni che le temperature si sono nuovamente abbassate e il cielo è tornato ad essere coperto. A partire dalla mattina troveremo una situazione un po' particolare legata alla nebbia che sarà presente su Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna ma anche al centro come su Lazio, Abruzzo e alta Campania. La situazione a differenza degli scorsi giorni, e anche di ieri, sarà incerta anche al centro con il cielo coperto più o meno ovunque e soprattutto senza schiarite. Al sud invece ci si può continuare a godere il bel tempo, con temperature importanti e cielo perlopiù limpido e con il sole su Calabria, Sicilia e Sardegna. Le temperature massime le troveremo nel pomeriggio a Bari dove il termometro inizierà a toccare addirittura i ventuno gradi. Le minime invece le vedremo di mattina quando a Potenza ci saranno sette gradi.

