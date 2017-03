ROBERTA RAGUSA/ News, le motivazioni della sentenza di condanna: "Antonio Logli bugiardo" (ultime notizie)

Roberta Ragusa

ROBERTA RAGUSA, ULTIME NOTIZIE: DEPOSITATE LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI CONDANNA DI ANTONIO LOGLI (NEWS OGGI, 21 MARZO 2017) - Nella mattinata di ieri sono giunte le motivazioni della sentenza di condanna a carico di Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa e accusato del suo omicidio e distruzione di cadavere. A tre giorni dal termine ultimo, dunque, il gup Elsa Iadaresta, lo stesso che aveva condannato Logli a 20 anni di carcere al termine del procedimento con rito abbreviato, ha spiegato quali sono le ragioni dietro la sua decisione e che possono oggi essere riassunte con due soli aggettivi a carico del marito di Roberta Ragusa: "bugiardo e insensibile". Secondo il giudice per l'udienza preliminare, come rivela il quotidiano La Nazione, sarebbero molteplici le bugie raccontate da Antonio Logli, reo di aver "reiteratamente e pervicacemente tentato di mistificare la realtà". L'uomo avrebbe in più occasioni fornito una versione differente rispetto alla realtà e sempre smentita dalle indagini che presero il via dopo la scomparsa della moglie Roberta Ragusa, svanita nel nulla nella notte a cavallo tra il 13 ed il 14 gennaio 2012 dalla sua abitazione di Gello di San Giuliano Terme. Le bugie raccontate dal presunto assassino della donna riguarderebbero soprattutto la sua vita amorosa: Antonio Logli avrebbe mentito sulla profonda crisi che stava attraversando da tempo il suo matrimonio, così come sulla sua relazione extraconiugale con l'allora amante (e oggi convivente) Sara Calzolaio, all'epoca dei fatti babysitter dei figli ed amica della stessa Roberta Ragusa. La relazione tra i due ebbe inizio nel 2004 ma Logli la rese nota solo nel gennaio 2012, quattro giorni dopo la scomparsa della moglie, "allorché la donna lo mise alle strette". Ulteriore bugia, secondo il giudice che lo ha condannato, riguarderebbe anche le telefonate fatte a Sara Calzolaio la notte della scomparsa di Roberta Ragusa. L'uomo riferì di averne fatta solo una, mentre in realtà furono tre, l'ultima della durata di appena 28 secondi, realizzata 18 minuti dopo la mezzanotte. Le tante menzogne di Antonio Logli, scrive il gup Iadaresta, avrebbero riguardato diversi soggetti ed eventi: dai graffi che lo stesso riportò su zigomo e mano e compatibili con una colluttazione alle presunte conseguenze fisiche e psichiche del trauma che riguardò la stessa vittima qualche giorno prima, cadendo dalle scale. Anche l'alibi fornito da Logli è stato definito falso dal gup: l'uomo asserì di essere stato in casa quella sera, mentre fu visto all'esterno dell'abitazione dal supertestimone Loris Gozi e da altre due testimoni. Oltre a sottolineare "l'indole menzognera" dell'imputato, Iadaresta ne ha evidenziato anche la "consistente insensibilità d'animo" non solo nei confronti della moglie uccisa ma anche della sua amante Sara Calzolaio. Quanto emerso dalle motivazioni, secondo l'avvocato Nicodemo Gentile dell'associazione Penelope (parte civile nel processo), rappresenterebbe la conferma di quanto già da tempo emerso circa le bugie dell'imputato condannato in primo grado.

