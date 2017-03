SCIOPERO MEZZI GENOVA/ Oggi, 21 marzo 2017: protesta Amt e Calabria, info e orari

Immagini di repertorio (LaPresse)

SCIOPERO MEZZI GENOVA, OGGI 21 MARZO 2017: STOP AMT E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CALABRIA, INFO E ORARI - Sciopero dei mezzi a Genova oggi 21 marzo 2017. I dipendenti dell'azienda Amt si fermeranno per una protesta di 4 ore, dalle ore 11.45 alle ore 15.45. L'agitazione nel settore del Trasporto Pubblico Locale nel capoluogo ligure è stata proclamata dal sindacato Cub-Trasporti. Sempre per quanto riguarda il Trasporto Pubblico Locale sciopero oggi anche nella regione Calabria: la protesta riguarda l'azienda Autolinee Romano Regionali SpA, F.lli Romano SpA. I lavoratori hanno iniziato l'agitazione alle 8 di questa mattina e andranno avanti a scioperare fino alle ore 18.00. Si tratta, come nel caso di Genova, di uno sciopero di rilevanza aziendale. La protesta è stata proclamata dai sindacati Uil-Trasporti, Faisa-Cisal. Per i pendolari dunque oggi potrebbero verificarsi disagi negli spostamenti sia a Genova che in Calabria: per tutti colore che devono usare i servizi di trasporto pubblico locale nelle zone coinvolte dallo sciopero oggi si consiglia di verificare che ci siano corse in partenza durante gli orari di agitazione dei dipendenti.

