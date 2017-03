Terremoto oggi/ Ingv, ultime scosse: sisma di 4.3M in Iran (21 marzo 2017, ora 1:20)

Terremoto oggi e Meteo (immagine d'archivio)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: SCOSSA DI 4.3M IN IRAN (21 MARZO 2017) - Un importante terremoto ha colpito l'Iran, nell'area meridionale, alle 23:43 e di potenza pari a 4.3M. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 29.16 e longitudine 58.39, ipocentro a 11 km di profondità. Alle 23:41 è stata colpita invece l'isola offshore di Chiapas, in Messico. Il sisma di 4.8M è stato individuato a latitudine 15.29 e longitudine 93.77, ipocentro a 80 km di profondità. Per quanto riguarda l'Italia, l'ultimo fenomeno tellurico che ha superato la soglia minima risale alle 22:59. Un sisma di 2.6M ha colpito infatti le Isole Eolie, a Messina, ed è stato rilevato a latitudine 38.9 e longitudine 15.36, con una profondità di 268 km. Nessun comune colpito si trova nelle vicinanze, entro 20 km, ma dista 80 km da Messina. Alle 22:34 è stato colpito invece il Mar Ionio Meridionale: il sisma di 3.2M è stato localizzato a latitudine 36.2 e longitudine 16.76, ipocentro a 40 km di profondità. Anche in questo caso, non sono stati individuati comuni entro un raggio di 20 km dall'epicentro.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: PIOGGE E NUVOLE NEL NORD ITALIA (21 MARZO 2017) - Ritorna la pioggia in Italia: come rivelano le previsioni meteo, le regioni del nostro territorio verranno colpite da precipitazioni nelle prossime ore. Due sistemi nuvolosi si stanno infatti avvicinando al suolo italiano, di cui uno sfiorerà la Sicilia. Nuvole al Nord, con possibili schiarite in Emilia Romagna. In quest'ultima regione saranno presenti invece delle nebbie locali e delle foschie di densità elevata nelle prime ore del mattino. Secondo il bollettino di Meteo.it, le piogge dovrebbero raggiungere invece alcune le regioni del Nord verso il pomeriggio. In particolare saranno interessate dalle precipitazioni Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Nuvolosità variabile nel resto del Paese, soleggiato, anche se a tratti, su Lazio, Puglia, Campania ed il settore occidentale della Sicilia. Temperature massime in leggera discesa rispetto ai giorni scorsi, dove le previsioni sono state superate.

