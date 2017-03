ATTACCO PARLAMENTO LONDRA / Spari a Westminster, feriti: colpito assalitore, auto sulla folla (ultime notizie)

Immagini di repertorio (LaPresse)

ATTACCO PARLAMENTO LONDRA, FERITI ALL'ESTERNO DELLA CAMERA DEI COMUNI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 MARZO 2017) - Un attacco al Parlamento inglese con spari e persone ferite è quanto sta accadendo a Londra oggi pomeriggio. Alcune persone, secondo quanto riportato dalla BBC, avrebbero sentito spari vicino alla sede della Camera dei Comuni: i testimoni hanno riferito di aver visto un uomo con un coltello nei giardini del palazzo e alcuni feriti. La Camera dei Comuni è stata chiusa dopo gli spari e la seduta che era in corso è stata sospesa: al personale del Parlamento è stato detto di restare all'interno dell'edificio. La premier Theresa May è stata evacuata dal Parlamento inglese. Secondo le prime informazioni che arrivano dal corrispondente da Londra della Rai, l'assalitore al Parlamento inglese sarebbe stato colpito. Al momento non si conosce l'identità dell'uomo così come non si sa se si tratti o meno di un attacco terroristico. Anche il numero dei feriti non è per ora certo: ce ne sarebbero una decina sul Westminster Bridge. Nella zona sono in corso le operazioni da parte delle forze dell'ordine: sarebbe stato un agente di polizia a colpire l'assalitore al Parlamento inglese.

