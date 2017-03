AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: ripristino asfalto A26 (ultime notizie, oggi 22 marzo 2017)

Autostrade, bollettino traffico, Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 22 MARZO 2017). RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELL'A26 GENOVA VOLTRI-SS 33 SEMP.-GRAVELL.TOCE - Nel pomeriggio di ieri si è verificata un'urgenza sull'autostrada italiana A26 Genova Voltri-SS 33 Semp.-Gravell. Toce che ha obbligato l'intervento immediato per il ripristino della pavimentazione. La situazione si prolungherà fino alla giornata di oggi alle ore sei del mattino con la chiusura del tratto tra il bivio A26/SS 34 del Lago Maggiore e il bivio A26/SS 33 del Sempione come riportato dal sito istituzionale Autostrade.it. Come è normale che sia l'intervento degli addetti alle autostrade in questi casi è sempre molto rapido perchè si vuole evitare che ci siano ulteriori situazioni legate a possibili incidenti causati dal fattore variabile del manto autostradale. Si deve quindi evitare di vivere questi problemi assolutamente. Sicuramente questa mattina sarà importante verificare il sito istituzionale per evitare che ci siano delle complicazioni proprio in questo senso ed eventuali problematiche legate al traffico. (agg. di Matteo Fantozzi)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 22 MARZO 2017). CANTIERI NELLA NOTTE, SITUAZIONE E POSSIBILI CODE - Come capita ovviamente molto spesso i lavori in autostrada si fanno di notte con numerosi cantieri che sono stati aperti ieri sul tardi e saranno chiusi prestissimo come riportato dal sito istituzionale Autostrade.it. Partiamo dall'A10 Genova-Savona-Ventimiglia dove al chilometro 45 direzione Ventimiglia troveremo chiuso il tratto tra il bivio A10/Inizio Complanare Savona e il bivio A10/Fine Complanare Savona. Situazione delicata anche quella che riguarda l'A13 Diramazione per Padova sud dove al chilometro 0 direzione Autostrada Bologna-Padova troveremo chiuso il tratto tra il bivio SS 516 Piovese e il bivio Diramazione Padova sud / A13 Bo-Pd. Per chiudere sull'A26 Genova Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce al chilometro 197.1 direzione Gravellone Toce troveremo chiuso il tratto tra il bivio A26/SS 34 del Lago Maggiore e Bivio A26/SS 33 del Sempione. In tutte e tre le questioni i cantieri saranno aperti fino alle ore sei della mattina. (agg. di Matteo Fantozzi)

