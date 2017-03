CATANIA, BOMBA SU AEREO PER USA/ Spedita per posta dalla base americana di Sigonella: irresponsabile follia

Catania, bomba in pacco per Usa

CATANIA, BOMBA IN PACCO PER USA: CARICA DI ESPLOSIVO, TROVATA DA ADDETTO ALLA SICUREZZA - Una bomba a mano, disinnescata ma carica di esplosivo, è stata trovata con una cartucciera con proiettili vuoti in un pacco in partenza per Roma dall'aeroporto di Catania. Il pacco postale era in partenza su un volo misto: era diretto a Roma Fiumicino, ma proveniva dalla base USA di Sigonella ed era stato consegnato da uno spedizioniere al Terminal merci dello scalo Fontanarossa per essere imbarcato in un aereo per gli Stati Uniti. La scoperta è stata fatta da un addett alla sicurezza della Sac Service, Giovanni Calabretta, durante un controllo di routine nelle prime ore del pomeriggio: l'attività del Terminal merci è stata di conseguenza sospesa per le operazioni di bonifica da parte delle unità cinofile e degli artificieri della Polizia di Stato. Presenti anche gli uomini della Guardia di Finanza. I due oggetti rientrano nella lista degli articoli proibiti a bordo, in stiva e cabina, quindi l'addetto ha bloccato il pacco all'interno dell'apparecchiatura rx e ha dato l'allerta affinché fosse verificato il contenuto secondo i protocolli di sicurezza aeroportuale.

La chiamata al direttore del @MediasetTgcom24 Paolo Liguori: pare sia stata disinnescata una bomba all'aeroporto di Catania #Pomeriggio5 pic.twitter.com/qI1hGzY9tU — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 22 marzo 2017

La vicenda è stata trattata anche da Pomeriggio 5 con la chiamata al direttore di Tgcom24, Paolo Liguori. Come riportato da La Sicilia, i vertici di SAC e SAC Service si sono congratulati con il proprio dipendente per l'ottimo lavoro svolto e hanno ringraziato tutti gli addetti aeroportuali per lo scrupolo con il quale lavorano per garantire la sicurezza dei passeggeri in transito. Pare che le forze dell'ordine abbiano identificato il proprietario del pacco.

© Riproduzione Riservata.