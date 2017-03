DONNE SINGLE SI AMMALANO MENO/ Le sposate ingrassano anche con più facilità, ecco il sondaggio “rivelatore"...

Fedi nuziali

LE DONNE SINGLE SI AMMALANO DI MENO: SECONDO UN SONDAGGIO IN COPPIA SI INGRASSA DI PIU' (OGGI 22 MARZO 2017) - Secondo un recente sondaggio prodotto da 'SpeedDate.it', il portale che offre a chi non è in una coppia di incontrare nuovi potenziali partner in modo divertente, ci sarebbero dei privilegi per chi resta single. Il sondaggio svela che le coppie sposate hanno più probabilità di aumentare di peso rispetto a chi è single e proprio le donne single si ammalano meno rispetto a quelle sposate (prendendo in esame il numero di giorni di congedo malattie). Il portale ha svolto il sondaggio prendendo un campione di duemila single, donne e uomini (la metà delle quali donne) includendo un analogo campione di controllo formato da persone in coppia. Giuseppe Gambardella, l'ideatore di 'SpeedDate.it' conferma che le persone single tengono molto di più alla loro forma fisica: "Quelli che non sono mai stati sposati fanno esercizi in palestra o praticano sport con una frequenza di dieci volte maggiore rispetto a quelli che sono in coppia" mentre Roberto Sberna, direttore generale del portale parla anche di emozioni diverse. "Se uno è single può ancora divertirsi ed emozionarsi in attesa del colpo di fulmine, questo fa bene anche al corpo" conclude.

