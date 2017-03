Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: i numeri vincenti (22 marzo conc 211/2017)

SiVinceTutto Superenalotto

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI, MERCOLEDÌ 22 MARZO 2017, CONCORSO 211/2017 - La penultima estrazione di questo mese di SiVinceTutto, il concorso speciale di Superenalotto, si terrà oggi, mercoledì 22 marzo 2017. Stasera, dunque, andrà in scena il nuovo assalto al montepremi, messo in palio in un'unica serata. Sono molte le possibilità di successo per gli appassionati di questo gioco Sisal, visto che è possibile vincere, pur non indovinando tutti i numeri vincenti: realizzare il 6 è chiaramente l'ambizione principale, ma ci si può "consolare" con il 5, il 4, il 3 o addirittura il 2. Per partecipare all'estrazione di oggi non dovete fare altro che scegliere almeno 12 numeri su 90 e sperare che siano quelli che verranno estratti stasera nel consueto appuntamento settimanale di SiVinceTutto Superenalotto. Chissà se tra qualche nostro affezionato lettore si cela il futuro vincitore... Di certo è questa la nostra speranza in vista della nuova estrazione. Il momento fatidico si sta avvicinando, ma non abbiamo alcuna fretta, perché la nostra priorità è fare in modo che siate pronti per l'appuntamento di oggi. Qui potete trovare le informazioni utili per la vostra giocata: potreste, ad esempio, abbonarla, cioè fare in modo che venga ripetuta per un minimo di due fino ad un massimo di cinque concorsi consecutivi. Magari tra uno di questi potrebbe arrivare la ricca vincita! Non c'è fretta nemmeno per quanto riguarda la riscossione del premio: ci sono 90 giorni solari di tempo per presentare la ricevuta fortunata, a partire da quello successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Se, però, lasciate passare 60 giorni, potrete recarvi solo negli uffici Sisal di Roma e Milano. Noi siamo convinti che questi non siano discorsi prematuri e che gli scaramantici tra di voi non debbano avere nulla da temere. Il nostro excursus passa anche dalle informazioni sulla ripartizione del montepremi di SiVinceTutto Superenalotto, anche perché cambia se viene realizzato o meno il 6. Nel primo caso, ad esempio, al 6 spetta il 40,27% del montepremi, al 5 il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Se, invece, il 6 non viene realizzato, al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. L'estrazione di SiVinceTutto Superenalotto è alle porte, ma prima ricapitoliamo quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti dell'estrazione del concorso numero 210 sono stati 11-31-43-70-86-88 ma l'ambitissimo 6 non è stato realizzati da nessuno. Stasera, però, la storia potrebbe cambiare. E allora buona fortuna!



QUI SOTTO I NUMERI VINCENTI DELL'ESTRAZIONE DI SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI, MERCOLEDÌ 22 MARZO 2017 CONCORSO 211/2017 (dalle 20:20)





LA COMBINAZIONE VINCENTE:

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

