GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA/ World Water Day 2017, l'Italia lancia il progetto Aquamadre (oggi, 22 marzo)

GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA: WORLD WATER DAY, L'ITALIA LANCIA IL PROGETTO AQUAMADRE (OGGI, 22 MARZO 2017) - Italia in prima linea oggi, 22 marzo 2017, per la Giornata Mondiale dell'Acqua. Il nostro Paese, come dichiarato dal ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, entro la fine dell'anno si farà promotore e "ospiterà una Conferenza sui fiumi del mondo che unisca nella tutela, nella valorizzazione e nello scambio di esperienze i corsi d’acqua più importanti del pianeta". L'impegno dell'Italia nel World Water Day 2017, però, non finisce qui. Come riportato da Il Corriere della Sera, infatti, il ministro Galletti alla vigilia della giornata internazionale dell'acqua ha anche annunciato il lancio del progetto Aquamare. Di cosa si tratta? Nello specifioco di "un nuovo brand riconosciuto a livello internazionale nel quale canalizzare le iniziative del ministero volte a diffondere una nuova cultura dell’acqua". Insomma, le idee non mancano e l'Italia è pronta a fare la sua parte per preservare l'acqua del Pianeta.

GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA: WORLD WATER DAY, L'EMERGENZA PERMANENTE IN AFRICA (OGGI, 22 MARZO 2017) - La Giornata Mondiale dell'Acqua 2017 è probabilmente l'occasione migliore per prendere contatto con la realtà planetaria riguardante il bene più importante per lo sviluppo della vita. Eppure, per quanto il diritto all'acqua sia stato sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, c'è ancora chi giornalmente deve fare i conti con l'assenza di un qualcosa che in Italia consideriamo una presenza scontata. Il riferimento è ovviamente all'Africa: il continente che più di ogni altro deve fare i conti con l'emergenza acqua. Come sottolineato dalla versione online de Il Corriere della Sera, Agire, rete di nove organizzazioni non governative fa sapere che l'assenza e la scarsità di acqua potabile e di fonti idriche sono la causa della peggiore crisi alimentare a partire dal secondo dopoguerra in Paesi come Nigeria, Sud Sudan, Somalia e Yemen, dove sono 20 milioni le persone che non hanno accesso a cibo e acqua. Una situazione inaccettabile nel 2017: la speranza è che il World Water Day possa aiutare nel processo di sensibilizzazione per concentrare il maggior numero di sforzi per salvare queste popolazioni.

GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA: WORLD WATER DAY, LA STORIA E IL TEMA (OGGI, 22 MARZO 2017) - Si celebra oggi, 22 marzo, la Giornata Mondiale dell'Acqua 2017 o World Water Day: una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 nell'ambito dell'agenda 21, risultato della conferenza di Rio. Ogni 22 marzo, i Paesi membri dell'Assemblea Generale dell'Onu sono chiamati a promuovere iniziative sul territorio che abbiano lo scopo di sensibilizzare la popolazione mondiale sull'importanza dell'acqua. Ad impegnarsi per diffondere le direttive, volte a preservare l'acqua come patrimonio dell'umanità intera, sono anche diverse organizzazioni non governative che di anno in anno si adoperano per sensibilizzare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla complicata questione dell'acqua nell'era che viviamo. In particolare a finire al centro del dibattito sono spesso l'accesso all'acqua dolce e la sostenibilità degli habitat acquatici. Sono proprio le agenzie promotrici e le organizzazioni non governative, infatti, a chiarire che addirittura un miliardo di persone, ancora oggi, non ha accesso all'acqua pulita. Il tema scelto quest'anno dall'Onu per il World Water Day riguarda le acque reflue e di scarico intese come risorse e non emblema di spreco.

