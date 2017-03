INCIDENTE STRADALE/ A14 Bologna-Taranto: scontro tra auto e tir, un morto (Ultime notizie oggi, 22 marzo 2017)

Immagini di repertorio (LaPresse)

INCIDENTE STRADALE A14 BOLOGNA-TARANTO: UN MORTO (ULTIME NOTIZIE OGGI 22 MARZO 2017) - Si è verificato ieri nel tardo pomeriggio un incidente stradale mortale sull'autostrada A14 Bologna-Taranto. Verso le 19:45, secondo quanto reso noto da Autostrade per l'Italia, è avvenuto uno scontro fra tre automobili e un mezzo pesante e una persona è morta. Questo incidente stradale si è verificato nel tratto compreso tra Pineto e Pescara Nord in direzione di Pescara, all'altezza del km 360. In seguito allo scontro si è formato un chilometro di coda nel tratto coinvolto dall'incidente stradale e il traffico è stato deviato su una sola corsia. Sul luogo dell'incidente stradale mortale sono intervenuti i sanitari, la polizia stradale, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara. A tutti gli automobilisti in viaggio sulle strade e autostrade, proprio per evitare incidenti, è consigliata prudenza alla guida e rispetto delle norme del codice della strada, in particolare quelle che riguardano i limiti di velocità e le distanze di sicurezza. Autostrade per l'Italia monitora costantemente la situazione del traffico e della viabilità con aggiornamenti che sono diramati su: "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24 e su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del Digitale Terrestre); sulla App My Way; su Sky TG24 HD; sul sito www.autostrade.it; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. E' inoltre attivo 24 ore su 24 il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21.

